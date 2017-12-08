Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
На лице американца выросли грибы
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Лавров не ответил на выкрик американской журналистки — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Защитника прав заключенных Набиуллина арестовали на два месяца
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
8Поклонение Ким Чен Ыну
19:28 (мск), источник: m24.ru

Участок салатовой ветки метро продлят к 2021 году

Новый отрезок Люблинско-Дмитровской линии метро находится на стадии проектирования.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД планируется начать в 2018 году и завершить в 2021 году, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.

«Мы выбираем трассы, после этого будем готовить проект планировки. Через год надеемся выйти на стройку», — цитирует Бочкарева «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что до конца года на салатовой ветке достроят еще три станции — «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую».

«Окружная» будет находиться в Тимирязевском районе вдоль Локомотивного проезда. Станция получит выход к Гостиничному проезду, а в будущем и к одноименным платформам МЦК и Савеловского направления МЖД. Ожидается, что загрузка станции составит 97 тысяч человек в сутки.

Читайте также
Почему Московские центральные диаметры — это не метро

Станция «Верхние Лихоборы» откроется на границе двух районов — Бескудниковского и Западного Дегунино, там, где к Дмитровскому шоссе примыкает Бескудниковский бульвар. Ожидается, что загрузка станции составит 80 тысяч человек в сутки.

Третья станция этого участка — «Селигерская». Ожидается, что загрузка станции составит 52 тысячи человек в сутки. На какое-то время она станет конечной на салатовой ветке, но в планах сначала дотянуть линию до Лианозово, а потом до района Северный, который находится за МКАД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
РЖД рассказала, кто имеет право сидеть на нижних полках в поезде
Правительство Польши официально ушло в отставку
Тысячи посылок без ИНН застряли на российской таможне
Неизвестный отправил Трампу ссылку на взломанные Wikileaks файлы
Мутко оказался не Виталием
В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом, 5 человек погибли
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь