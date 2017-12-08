Участок салатовой ветки метро продлят к 2021 году
Новый отрезок
Новый отрезок
Строительство участка
По его словам, новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.
«Мы выбираем трассы, после этого будем готовить проект планировки. Через год надеемся выйти на стройку», — цитирует Бочкарева «Вечерняя Москва».
«Окружная» будет находиться в Тимирязевском районе вдоль Локомотивного проезда. Станция получит выход к Гостиничному проезду, а в будущем и к одноименным платформам МЦК и Савеловского направления МЖД. Ожидается, что загрузка станции составит 97 тысяч человек в сутки.
Станция «Верхние Лихоборы» откроется на границе двух районов — Бескудниковского и Западного Дегунино, там, где к Дмитровскому шоссе примыкает Бескудниковский бульвар. Ожидается, что загрузка станции составит 80 тысяч человек в сутки.
Третья станция этого участка — «Селигерская». Ожидается, что загрузка станции составит 52 тысячи человек в сутки. На