Ливни и сильный ветер ожидаются в воскресенье в Крыму

«Днем 10 декабря, ночью 11 декабря в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, мокрый снег. Усиление юго-западного ветра 20−25 м/с», — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов быть осторожными: водителей автомобилей призывают воздержаться от поездок (если это невозможно — не лихачить на дорогах), пешеходам рекомендуют не ходить под ЛЭП и возле больших деревьев.