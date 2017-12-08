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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Ливни и сильный ветер ожидаются в воскресенье в Крыму

8 декабря. Interfax-Russia.ru — Крымское управление МЧС распространило экстренное предупреждение на ближайшие дни из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды.

Источник: Интерфакс

«Днем 10 декабря, ночью 11 декабря в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, мокрый снег. Усиление юго-западного ветра 20−25 м/с», — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов быть осторожными: водителей автомобилей призывают воздержаться от поездок (если это невозможно — не лихачить на дорогах), пешеходам рекомендуют не ходить под ЛЭП и возле больших деревьев.

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