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16:20 (мск), источник: РИАЦ

Автобус № 77 остается самым популярным городским маршрутом

На втором месте по популярности среди жителей южных районов областного центра в настоящее время находится автобусный маршрут № 2 «Кинотеатр “Юбилейный” — Железнодорожный вокзал».

Источник: РИАЦ

Ежедневно 87 автобусов большой вместимости, следующих по опорным маршрутам №№ 2, 55 и 77, доставляют из Красноармейского района в центр Волгограда и обратно порядка 45 тысяч пассажиров. Это практически треть от общей численности населения самого южного района областного центра. При этом его жителей также обслуживают новые автобусы средней вместимости № 79 «Татьянка-2 — Дома речников» и маршрутные такси №№ 5с, 16а, 34, 43б и 69. Они обеспечивают транспортное сообщение отдаленных поселков и микрорайонов с магистральными улицами района.

На маршруте № 77 Кинотеатр «Юбилейный» — ТРК «Комсомолл» работают 33 современных автобуса большой вместимости, оборудованных системами обогрева и охлаждения воздуха в салоне и подключенных к ГЛОНАСС. Они перевозят в среднем 20 тысяч пассажиров. Маршрут № 77 — одна из старейших муниципальных автобусных линий в Волгограде и при этом самая протяженная и популярная.

Жители южных районов Волгограда оценили продление маршрута № 2 «Кинотеатр “Юбилейный” — Железнодорожный вокзал». В первый день зимы это направление получило масштабное обновление: количество подвижного состава увеличилось с 22 единиц до 30 единиц транспорта, схема маршрута продлена от остановки «Ул. Тополевая» к транспортному узлу в Красноармейском районе. Пассажиропоток на маршруте стремительно растет: по отношению к 30 ноября 1 декабря он возрос на 35%, по отношению к началу этой недели вчера автобусы большой вместимости перевезли на 23% пассажиров больше. Всего в среду комфортабельным и безопасным транспортом большой вместимости воспользовались свыше 13 тысяч человек.

Востребованным у пассажиров из Красноармейского и Кировского районов является опорное направление № 55 «ДК “Строитель” — пл. им. Ленина». 24 новыми большими автобусами горожане пользуются в среднем 12 тысяч раз. Весь транспорт на линии имеет подключение к спутниковой системе навигации и оборудован системой климат-контроля для поддержания комфортной температуры воздуха в салоне во время поездок. Аналогичный уровень технического оснащения имеют все 164 новых автобусов большой вместимости, которые инвестор в рамках муниципально-частного партнерства поставил на 7 новых опорных маршрутов в текущем году.

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