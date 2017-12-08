Южноуральцев предупреждают о сильном снеге и метелях

9 декабря на территории Челябинской области ожидаются сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката, сообщают в пресс-центре городской службы спасения.

По словам спасателей, на дорогах прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.