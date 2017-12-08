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12:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцев предупреждают о сильном снеге и метелях

На дорогах возможны снежные заносы, гололедица от наката.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 763 мм рт. ст. 5 м/с

9 декабря на территории Челябинской области ожидаются сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката, сообщают в пресс-центре городской службы спасения.

По словам спасателей, на дорогах прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

Отметим, в выходные синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, столбики термометров днём опустятся до -10°C, в ночные часы до -14, -16°C.

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