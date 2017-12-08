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13:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Оформить пропуск в пограничную зону между Сочи и Абхазией можно вдвое быстрее

С 1 января 2018 года вступят в силу приказы ФСБ России, определяющие порядок въезда и прохода, временного пребывания и передвижения лиц и транспорта в пограничных зонах.

Принципиальные изменения коснулись сроков оформления пропусков — они сократились вдвое, и теперь для россиян изготовление пропуска займет 15 рабочих дней, а для иностранных граждан — 30.

Вдвое сократилось время, за которое владельцы маломерных судов обязаны уведомлять пограничников о выходе в акваторию, — с четырех до двух часов.

В Краснодарском крае пограничная зона находится на территории города-курорта Сочи вблизи российско-абхазской границы. Она расположена в пределах междуречья Мзымты и Псоу слева от автомобильной трассы М-27. В нее входят населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района.

Для нахождения на данной территории наличие пропуска обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1 000 рублей, а для иностранцев, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Список документов, необходимых для оформления пропуска в пограничную зону, и порядок предоставления услуги можно уточнить:

Краснодар, улица Таманская, 154, 8 (861) 219−90−13.

Сочи, улица Театральная, 5, 8 (862) 266−88−57.

Самостоятельно оформить заявление о предоставлении пропуска можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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