Оформить пропуск в пограничную зону между Сочи и Абхазией можно вдвое быстрее
С 1 января 2018 года вступят в силу приказы ФСБ России, определяющие порядок въезда и прохода, временного пребывания и передвижения лиц и транспорта в пограничных зонах.
С 1 января 2018 года вступят в силу приказы ФСБ России, определяющие порядок въезда и прохода, временного пребывания и передвижения лиц и транспорта в пограничных зонах.
Принципиальные изменения коснулись сроков оформления пропусков — они сократились вдвое, и теперь для россиян изготовление пропуска займет 15 рабочих дней, а для иностранных граждан — 30.
Вдвое сократилось время, за которое владельцы маломерных судов обязаны уведомлять пограничников о выходе в акваторию, — с четырех до двух часов.
В Краснодарском крае пограничная зона находится на территории
Для нахождения на данной территории наличие пропуска обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1 000 рублей, а для иностранцев, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации.
Список документов, необходимых для оформления пропуска в пограничную зону, и порядок предоставления услуги можно уточнить:
Краснодар, улица Таманская, 154,
Сочи, улица Театральная, 5,
Самостоятельно оформить заявление о предоставлении пропуска можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.