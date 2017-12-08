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13:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Дом Советов в Калининграде станет музеем

Региональные власти планируют разместить в Доме Советов музей. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время заседания совета по культуре.

«Дом Советов станет своеобразным музеем. На деле, если случится то дело, на которое мы все-таки рассчитываем, мы вам представим в том виде, который подготовил инвестор», — сказал Алиханов.

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Он отметил, что в Калининграде планируется создать своеобразный культурный центр, «скопление музеев».

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