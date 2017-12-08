Дом Советов в Калининграде станет музеем
Региональные власти планируют разместить в Доме Советов музей. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время заседания совета по культуре.
Региональные власти планируют разместить в Доме Советов музей. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время заседания совета по культуре.
«Дом Советов станет своеобразным музеем. На деле, если случится то дело, на которое мы
Он отметил, что в Калининграде планируется создать своеобразный культурный центр, «скопление музеев».