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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

На выходные в Челябинской области ожидается метель. Водителей просят быть осторожными

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях продлено на 9 декабря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 763 мм рт. ст. 2 м/с

Большого снега ждут на Южном Урале в выходные. Как сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог «Южный Урал», на сети федеральных дорог Челябинской области сохраняется режим круглосуточного контроля состояния проезда. Он обеспечивается бесперебойной работой подрядных организаций.

Центр оперативного управления производством ведет круглосуточный мониторинг благодаря системе метеовидеоконтроля.

Пользователи могут обратиться по вопросу проезда и с замечаниями по содержанию дороги по круглосуточному номеру 8 (351)266−65−63.

P. S. Водителей просят осторожными и соблюдать скоростной режим.

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