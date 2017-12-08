На выходные в Челябинской области ожидается метель. Водителей просят быть осторожными
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях продлено на 9 декабря.
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях продлено на 9 декабря.
Большого снега ждут на Южном Урале в выходные. Как сообщает
Центр оперативного управления производством ведет круглосуточный мониторинг благодаря системе метеовидеоконтроля.
Пользователи могут обратиться по вопросу проезда и с замечаниями по содержанию дороги по круглосуточному номеру 8 (351)266−65−63.