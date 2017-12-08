Калининградский писатель написал повесть о ЧМ-2018
В Калининграде издано первое в России художественное произведение, посвященное Чемпионату мира по футболу 2018 года.
В Калининграде издано первое в России художественное произведение, посвященное Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Калининградский писатель Александр Вин написал оптимистическую повесть под названием «Шанс» о том, как дворовая футбольная команда из провинциального российского городка, волей случая и совершив череду приключений, выиграла официальный отборочный матч чемпионата мира по футболу.
Александр Вин, писатель:
— Много пишется об официальных причинах неудач, о том, что