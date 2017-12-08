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13:32 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградский писатель написал повесть о ЧМ-2018

В Калининграде издано первое в России художественное произведение, посвященное Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Калининградский писатель Александр Вин написал оптимистическую повесть под названием «Шанс» о том, как дворовая футбольная команда из провинциального российского городка, волей случая и совершив череду приключений, выиграла официальный отборочный матч чемпионата мира по футболу.

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Александр Вин, писатель:

— Много пишется об официальных причинах неудач, о том, что что-то мешает, не тот тренер сборной или какого-то клуба. Здесь же обыкновенным мужикам ничего не мешало, они собрались и сказали — это наш шанс. Все в нашем городе узнают и станут завидовать, что мы играли и выиграли отборочный матч к чемпионату мира. Это интрига.

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