Омский мэр Оксана Фадина: от хиджаба до образа Мэри Поппинс

Источник: Om1.ru

Сегодня, 8 декабря, в Концертном зале Омска прошла инаугурация Оксаны Фадиной. Она вступила в должность на глазах у 1600 VIP-политиков, общественников и журналистов.

Однако прессу привычно интересовала не столько сама церемония, выстроенная по всем бюрократическим канонам, сколько светские подробности — служебная машина и наряд первой леди.

Источник: Om1.ru

Черно-белое классическое платье и высокие сапоги очень шли первой леди Омска.

К слову, образ Оксаны Фадиной уже сравнили с советской иконой стиля Натальей Андрейченко в фильме «Мери Поппинс». Впрочем, наряд «идеальной девочки» новой градоначальнице сейчас кстати, если учесть многочисленные задачи, которые ставит перед ней требовательный врио губернатора Александр Бурков.

Однако следует заметить, что за время своей работы в Минэкономики Оксана Фадина не раз экспериментировала с образами, не всегда по собственной воле.

Так, во время поездки в Иран министр экономики примерила национальный платок — хиджаб. Это обязательное требование для всех женщин в этой консервативной стране.

Оксана Фадина в Иране примерила хиджаб.

Источник: Om1.ru

До работы в мэрии Омска чрезвычайно работоспособная министр экономики представала перед депутатами и коллегами в наряде строгого руководителя. В светло-коричневом костюме она напоминала героиню Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

Источник: Om1.ru

Работая министром экономики, Оксана Фадина носила консервативные наряды и имела репутацию требовательного руководителя.

Впрочем, этот же костюм был на министре экономики на собеседованиях на должность мэра Омска.

Источник: Om1.ru

Будучи кандидатом в мэры Омска, Оксана Фадина показала, что может быть женственной даже в суперстрогом костюме.

Однако первое время, трудясь в облправительстве, Оксана Фадина представала в ярких образах. Так, на одном из заседаний Заксобрания министр экономики появилась в сером блестящем костюме.

Источник: Om1.ru

Будущий мэр не сразу нашла комфортный для себя стиль.

Особенно к лицу первой женщине-мэру яркие платья. Но на заводе его пришлось сочетать с неженственной каской.

Источник: Om1.ru

Оксана Фадина нашла компромисс между красотой и требованиями техники безопасности. По долгу работы чиновнице пришлось примерить халат.