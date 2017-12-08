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13:17 (мск), источник: Om1.ru

На выходных в Омскую область придут снежные заносы, а в будни — похолодание

Метеорологи рассказали, как будет меняться погода в течение предстоящей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

К Омской области приближается циклон. Как сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы, на выходных он принесёт с собой снег, метель и усиление ветра. На дорогах появятся снежные заносы и снежный накат. Водителям следует быть осторожнее! Будет относительно тепло: температура воздуха окажется выше нормы.

Главная новость по теме На выходных по Омску будут гулять метели.

В понедельник, 11 ноября, незначительно похолодает. Сохранится облачная и снежная погода.

Елена Адаренко, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов:

 — С 12 декабря в тылу циклона с затоком холодного воздуха и ростом атмосферного давления осадки прекратятся, похолодает, и только в конце периода ожидается смягчение мороза.

Со вторника по пятницу, 12—15 декабря, омичей вновь ждёт бесснежная холодная погода.

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