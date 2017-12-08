На выходных в Омскую область придут снежные заносы, а в будни — похолодание
Метеорологи рассказали, как будет меняться погода в течение предстоящей недели.
Метеорологи рассказали, как будет меняться погода в течение предстоящей недели.
К Омской области приближается циклон. Как сообщает
Главная новость по теме На выходных по Омску будут гулять метели.
В понедельник, 11 ноября, незначительно похолодает. Сохранится облачная и снежная погода.
Елена Адаренко, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов:
— С 12 декабря в тылу циклона с затоком холодного воздуха и ростом атмосферного давления осадки прекратятся, похолодает, и только в конце периода ожидается смягчение мороза.
Со вторника по пятницу,