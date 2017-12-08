На выходных в Омскую область придут снежные заносы, а в будни — похолодание

К Омской области приближается циклон. Как сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы, на выходных он принесёт с собой снег, метель и усиление ветра. На дорогах появятся снежные заносы и снежный накат. Водителям следует быть осторожнее! Будет относительно тепло: температура воздуха окажется выше нормы.