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13:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове прошел детский фестиваль «Мне через сердце виден мир»

7 декабря в Ростове-на-Дону состоялся ХVI региональный фестиваль творчества детей-инвалидов «Мне через сердце виден мир».

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В мероприятии приняли участие больше тысячи ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт донского правительства.

Юные артисты представили в финальном гала-концерте номера в различных жанрах: цирковом искусстве, вокале, хореографии и других. Также для гостей праздника была открыта выставка творческих работ воспитанников 34 школ-интернатов, центров помощи и клубных учреждений области. В экспозиции представили живопись, графику, вышивку, поделки из природных материалов. Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Дона и Областной дом народного творчества.

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