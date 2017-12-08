В Ростове прошел детский фестиваль «Мне через сердце виден мир»

Юные артисты представили в финальном гала-концерте номера в различных жанрах: цирковом искусстве, вокале, хореографии и других. Также для гостей праздника была открыта выставка творческих работ воспитанников 34 школ-интернатов, центров помощи и клубных учреждений области. В экспозиции представили живопись, графику, вышивку, поделки из природных материалов. Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Дона и Областной дом народного творчества.