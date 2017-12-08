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13:14 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге названы лучшие музейные проекты этого года

Гран-при конкурса получил Музей архитектуры и дизайна.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Гран-при конкурса «Лучший музейный проект — 2017» получил Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Музей организовал Всероссийский студенческий конкурс по проектированию «Объекты культуры эпохи авангарда» в рамках подготовки III культурно-просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале».

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Лучший музейный проект — 2017» состоялась в Музее истории Екатеринбурга.

Оценив содержание и качество воплощения идеи музейной экспозиции, а также использование современных музейных технологий, организаторы конкурса «Лучшей авторской экскурсией» назвали проект «Маленькие солдаты великой страны» Муниципального музея памяти воинов — интернационалистов «Шурави».

Лучшим куратором музейных проектов стала Нинэль Бритвина, представившая проект «Вода и город. История начистоту» Музея истории Екатеринбурга. Лучшим проектом для людей с ограниченными возможностями здоровья стала экскурсия по Музею ВДВ «Крылатая гвардия» для инвалидов по зрению и слуху, представленная Уральским государственным военно-историческим музеем.

В номинации «Межнациональное и международное взаимодействие» награду получил проект «ДНК культуры» Центра современной культуры департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных инициатив» УрФУ им. Б. Н. Ельцина.

Студенты и преподаватели университета представили в рамках Биеннале современного искусства более 3 000 фотографий, которые они получили от молодых людей со всего мира в ответ на вопрос: «Что для вас значит культура?». Награду «Лучший музейный сувенир» получила настольная «МЕГА-игра» Музея истории Екатеринбурга, персонажей для которой придумали сами горожане.

Сразу двух специальных наград был удостоен проект Объединенного музея писателей Урала.

Премию за оригинальность идеи и ее воплощения получил проект «Анекдот с бородой или триумфальное шествие бороды по русской литературе», рассказывающий о творчестве классиков отечественной литературы, а проект «Вторчермет с Борисом Рыжим» был удостоен награды Координационного совета по развитию туризма в Екатеринбурге. Еще одну специальную премию получил Екатеринбургский музей изобразительных искусств, с успехом открывший в этом году выставку — лабораторию произведений соцреализма «Передовая Передового»: на стройке новой жизни Урала.

© Служба новостей «АПИ».

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