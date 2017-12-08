В Екатеринбурге названы лучшие музейные проекты этого года

ЕКАТЕРИНБУРГ.
Музей организовал Всероссийский студенческий конкурс по проектированию «Объекты культуры эпохи авангарда» в рамках подготовки III
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Лучший музейный проект — 2017» состоялась в Музее истории Екатеринбурга.
Оценив содержание и качество воплощения идеи музейной экспозиции, а также использование современных музейных технологий, организаторы конкурса «Лучшей авторской экскурсией» назвали проект «Маленькие солдаты великой страны» Муниципального музея памяти воинов — интернационалистов «Шурави».
Лучшим куратором музейных проектов стала Нинэль Бритвина, представившая проект «Вода и город. История начистоту» Музея истории Екатеринбурга. Лучшим проектом для людей с ограниченными возможностями здоровья стала экскурсия по Музею ВДВ «Крылатая гвардия» для инвалидов по зрению и слуху, представленная Уральским государственным
Студенты и преподаватели университета представили в рамках Биеннале современного искусства более 3 000 фотографий, которые они получили от молодых людей со всего мира в ответ на вопрос: «Что для вас значит культура?». Награду «Лучший музейный сувенир» получила настольная «МЕГА-игра» Музея истории Екатеринбурга, персонажей для которой придумали сами горожане.
Премию за оригинальность идеи и ее воплощения получил проект «Анекдот с бородой или триумфальное шествие бороды по русской литературе», рассказывающий о творчестве классиков отечественной литературы, а проект «Вторчермет с Борисом Рыжим» был удостоен награды Координационного совета по развитию туризма в Екатеринбурге. Еще одну специальную премию получил Екатеринбургский музей изобразительных искусств, с успехом открывший в этом году выставку — лабораторию произведений соцреализма «Передовая Передового»: на стройке новой жизни Урала.
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