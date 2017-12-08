Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
«Подлая и грязная ложь!»: в Чечне про «бутик» дочери Кадырова
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Мама Еремеева нашла силы извиниться перед Мишулиной - СМИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:18 (мск), источник: ИА Башинформ

На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права — Башгидромет

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права. Об этом сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, в начале недели с выпадением сильного снега по северу республики толщина снежного покрова увеличилась на 8−13 сантиметров. 7 декабря в области атмосферного фронта в большинстве районов отмечался умеренный снег. Снежный покров установился и в южных районах Башкортостана. 8 декабря наблюдается снежный покров высотой 2−8 см, в северных районах его высота достигает 9−20 см.

Отмечается, что на большей части региона снежный покров установился на месяц позже обычных сроков.

В выходные дни и в начале следующей недели по Башкирии ожидаются умеренные морозы: ночью до -11,-16 градусов, при прояснениях местами температура воздуха будет понижаться до -18,-23, днем -8,-14. В выходные дни, 9 и 10 декабря, по востоку республики прогнозируются снег и метель различной интенсивности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
РЖД рассказала, кто имеет право сидеть на нижних полках в поезде
АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Усманов написал письмо главе МОК
«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь