На уходящей неделе зима полностью вступит в свои права — Башгидромет

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, в начале недели с выпадением сильного снега по северу республики толщина снежного покрова увеличилась на 8−13 сантиметров. 7 декабря в области атмосферного фронта в большинстве районов отмечался умеренный снег. Снежный покров установился и в южных районах Башкортостана. 8 декабря наблюдается снежный покров высотой 2−8 см, в северных районах его высота достигает 9−20 см.

Отмечается, что на большей части региона снежный покров установился на месяц позже обычных сроков.