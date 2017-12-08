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13:53 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Выставка новогодних елочных игрушек из «советского детства» открылась в Краснодаре

Краснодар, 8 декабря, KrasnodarMedia. В Краснодаре открылась выставка «Мы встречаем Новый год».

На выставке представлены различные елочные украшения — в том числе сохранившиеся в единственном экземпляре, коллекция Дедов Морозов и новогодних открыток ХХ века из частного собрания и фондов музея-заповедника. На выставке каждый взрослый найдет игрушку родом из «советского детства». Экспозиция представлена в историко-археологическом музее им. Е. Д. Фелицына, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Посетители выставки смогут узнать, как праздновали Новый год в России, какие подарки приносил Дед Мороз, как и когда елка стала символом праздника и из чего делали новогодние игрушки. Каждый взрослый найдет на выставке ту самую новогоднюю игрушку, которая украшала елку его детства.

Также в рамках проекта гостям будет предложена тематическая экскурсия «Старая, старая сказка про Снеговика» и представится возможность во время мастер-класса изготовить его своими руками.

Выставка «Мы встречаем Новый год» будет работать в краевом центре до 29 января 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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