Выставка новогодних елочных игрушек из «советского детства» открылась в Краснодаре

На выставке представлены различные елочные украшения — в том числе сохранившиеся в единственном экземпляре, коллекция Дедов Морозов и новогодних открыток ХХ века из частного собрания и фондов музея-заповедника. На выставке каждый взрослый найдет игрушку родом из «советского детства». Экспозиция представлена в историко-археологическом музее им. Е. Д. Фелицына, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Посетители выставки смогут узнать, как праздновали Новый год в России, какие подарки приносил Дед Мороз, как и когда елка стала символом праздника и из чего делали новогодние игрушки. Каждый взрослый найдет на выставке ту самую новогоднюю игрушку, которая украшала елку его детства.

Также в рамках проекта гостям будет предложена тематическая экскурсия «Старая, старая сказка про Снеговика» и представится возможность во время мастер-класса изготовить его своими руками.