Выставка новогодних елочных игрушек из «советского детства» открылась в Краснодаре
Краснодар, 8 декабря, KrasnodarMedia. В Краснодаре открылась выставка «Мы встречаем Новый год».
Краснодар, 8 декабря, KrasnodarMedia. В Краснодаре открылась выставка «Мы встречаем Новый год».
На выставке представлены различные елочные украшения — в том числе сохранившиеся в единственном экземпляре, коллекция Дедов Морозов и новогодних открыток ХХ века из частного собрания и фондов
Посетители выставки смогут узнать, как праздновали Новый год в России, какие подарки приносил Дед Мороз, как и когда елка стала символом праздника и из чего делали новогодние игрушки. Каждый взрослый найдет на выставке ту самую новогоднюю игрушку, которая украшала елку его детства.
Также в рамках проекта гостям будет предложена тематическая экскурсия «Старая, старая сказка про Снеговика» и представится возможность во время
Выставка «Мы встречаем Новый год» будет работать в краевом центре до 29 января 2018 года, сообщает