В Новокуйбышевске пройдет пикет против памятника чешским легионерам
Он пройдет 9 декабря в 12:00.
Он пройдет 9 декабря в 12:00.
В Самарской области собираются противостоять установке памятника чешским легионерам. В частности, хотят провести пикет.
Пройдет он в субботу, 9 декабря, с 12:00 до 14:00 на перекрестке улиц Пирогова и проспекта Победы в Новокуйбышевске.
— Цель пикета — протест против намерения властей города установить в районе железнодорожной станции Липяги памятник чешским легионерам, которые в 1918 году на этом самом месте уничтожили самарское ополчение, защищавшее город. Затем со стороны белочехов были репрессии, расстрелы и «поезда смерти», — рассказали организаторы мероприятия.
На пикете собираются собрать подписи под письмом протеста против установки монумента.
Напомним, постамент под памятник чешским легионерам установили в Новокуйбышевске в начале ноября. Ранее он должен был появиться в парке Щорса в Самаре, но установить монумент там не удалось.