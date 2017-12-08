В Новокуйбышевске пройдет пикет против памятника чешским легионерам

В Самарской области собираются противостоять установке памятника чешским легионерам. В частности, хотят провести пикет.

Пройдет он в субботу, 9 декабря, с 12:00 до 14:00 на перекрестке улиц Пирогова и проспекта Победы в Новокуйбышевске.

— Цель пикета — протест против намерения властей города установить в районе железнодорожной станции Липяги памятник чешским легионерам, которые в 1918 году на этом самом месте уничтожили самарское ополчение, защищавшее город. Затем со стороны белочехов были репрессии, расстрелы и «поезда смерти», — рассказали организаторы мероприятия.

На пикете собираются собрать подписи под письмом протеста против установки монумента.