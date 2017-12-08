После страшного пожара у Политеха открыли подземный переход

Чтобы перейти на другую сторону Московского проспекта, воронежцам приходилось идти одну остановку. По всей видимости, это было не очень удобно, и уже к вечеру вчерашнего дня самые нетерпеливые решили убрать заграждения. Сейчас жители города жалуются на другую проблему — по подземному переходу пройти можно, но там совершенно нечем дышать.

Напомним, что пожар в переходе у Политеха произошел около 15 часов 30 минут четверга. В это время там начали гореть киоски. В одном из них взорвался газовый баллон, поэтому пламя было видно даже автомобилистам, проезжающим в десятках метров от места происшествия.

В ликвидации ЧП принимали участие порядка 30 спасателей. В результате случившегося на площади 150 кв. м. было уничтожено два павильона. Информация о погибших, которую распространяли в Сети, не подтвердилась. Однако известно, что на пожаре стало плохо одной женщине. Подоспевшие медики оказали ей помощь и отпустили домой.