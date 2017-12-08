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13:21 (мск), источник: 36on.ru

После страшного пожара у Политеха открыли подземный переход

Воронежцы сообщают о том, что подземный переход у Политехнического института снова открыт. Напомним, что его закрыли вчера из-за страшного пожара, во время которого пострадал один человек.

Чтобы перейти на другую сторону Московского проспекта, воронежцам приходилось идти одну остановку. По всей видимости, это было не очень удобно, и уже к вечеру вчерашнего дня самые нетерпеливые решили убрать заграждения. Сейчас жители города жалуются на другую проблему — по подземному переходу пройти можно, но там совершенно нечем дышать.

Напомним, что пожар в переходе у Политеха произошел около 15 часов 30 минут четверга. В это время там начали гореть киоски. В одном из них взорвался газовый баллон, поэтому пламя было видно даже автомобилистам, проезжающим в десятках метров от места происшествия.

В ликвидации ЧП принимали участие порядка 30 спасателей. В результате случившегося на площади 150 кв. м. было уничтожено два павильона. Информация о погибших, которую распространяли в Сети, не подтвердилась. Однако известно, что на пожаре стало плохо одной женщине. Подоспевшие медики оказали ей помощь и отпустили домой.

Воронежцы предполагают, что пожар мог произойти из-за неисправной проводки в киоске, в котором продавалась шаурма. Интернет-пользователи считают, что ларькам в переходе не место, пока за ними никто не следит. Однако не исключают, что уже к весне там появятся новые торговые павильоны, представляющие опасность для горожан.

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