Центр выдачи паспортов болельщиков в Нижнем Новгороде откроется в декабре

Стационарный пункт выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 откроется в Нижнем Новгороде в декабре. Об этом сообщил заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин в эфире радио «КП"-НН».

Кроме того, паспорт болельщика нижегородцы смогут получить во временных пунктах выдачи, которые будут организованы около стадиона на Стрелке.

Распечатать билеты в Нижнем Новгороде можно будет начиная с середины апреля в центре билетирования, который будет открыт в КРК «Нагорный».