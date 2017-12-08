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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр выдачи паспортов болельщиков в Нижнем Новгороде откроется в декабре

Также заветную карточку можно будет получить во временных пунктах выдачи.

Стационарный пункт выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 откроется в Нижнем Новгороде в декабре. Об этом сообщил заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин в эфире радио «КП"-НН».

Кроме того, паспорт болельщика нижегородцы смогут получить во временных пунктах выдачи, которые будут организованы около стадиона на Стрелке.

Распечатать билеты в Нижнем Новгороде можно будет начиная с середины апреля в центре билетирования, который будет открыт в КРК «Нагорный».

Напомним, 5 декабря FIFA открыла второй этап продажи билетов на чемпионат мира-2018 путем случайной жеребьевки. Он продлится до 31 января 2018 года.

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