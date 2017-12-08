Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Ход Трампа: зачем США признали Иерусалим столицей Израиля
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
В Сети появилось новое фото Натальи Варлей
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Суперлуние-2017
13:41 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале перед новогодними праздниками усилят борьбу с контрафактным алкоголем

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева первый вице-губернатор Алексей Орлов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на Среднем Урале.

Источник: AP 2017

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, одной из тем стал вопрос о незаконном обороте алкоголя.

Как рассказал начальник штаба главного управления министерства внутренних дел РФ по Свердловской области Максим Балакин, усилена работа по пресечению незаконного оборота алкоголя.

«Каждый год этот вопрос ставится, наши сотрудники на местах совместно с муниципалитетами отрабатывают эту тему, вплоть до запрещения реализации алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий», — сказал Балакин.

Он также сообщил, что в 2017 году в области пресечена деятельность пяти цехов по производству фальсифицированного алкоголя, возбуждено 59 уголовных дел. Изъято из оборота более 78 тысяч литров этилового спирта, более 166 тысяч литров готовой продукции.

«В преддверии новогодних праздников наша задача — защитить граждан от контрафактной, фальсифицированной и небезопасной продукции», — отметил Алексей Орлов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Техосмотр автомобилей в России ужесточат
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Правительство поручило создать комиссию по ситуации с рутением
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Госдума ужесточила наказание за живодерство
Усманов написал письмо главе МОК
Папа римский хочет изменить слова в молитве «Отче наш»
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием Народную артистку РФ поздравил глава государства
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь