На Среднем Урале перед новогодними праздниками усилят борьбу с контрафактным алкоголем

Источник: AP 2017

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, одной из тем стал вопрос о незаконном обороте алкоголя.

Как рассказал начальник штаба главного управления министерства внутренних дел РФ по Свердловской области Максим Балакин, усилена работа по пресечению незаконного оборота алкоголя.

«Каждый год этот вопрос ставится, наши сотрудники на местах совместно с муниципалитетами отрабатывают эту тему, вплоть до запрещения реализации алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий», — сказал Балакин.

Он также сообщил, что в 2017 году в области пресечена деятельность пяти цехов по производству фальсифицированного алкоголя, возбуждено 59 уголовных дел. Изъято из оборота более 78 тысяч литров этилового спирта, более 166 тысяч литров готовой продукции.