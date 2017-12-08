672 жителя Краснодарского края решили получить гектар земли на Дальнем Востоке

Москва и Московская область подали около 3 500 заявлений, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1 200.

На данный момент всего подано 106 988 заявок, более 33 тысяч участков уже нашли своих владельцев, свыше 73 900 заявок находятся на рассмотрении.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно.

С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России.

Оформить участок по программе проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ».