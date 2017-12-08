Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней

Как считают специалисты, на ул. Энгельса в Калининграде неправильная организация дорожного движения. На этой улице троллейбусы двигаются «против шерсти» и, вопреки привычной организации транспорта, не по выделенной полосе. В итоге дорожные знаки для выезжающих со второстепенной улицы водителей никак не информируют их о возможном приближении электротранспорта.