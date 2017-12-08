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18:22 (мск), источник: Клопс.ru

Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней

Региональное управление ГИБДД предлагает запустить по ул. Энгельса в Калининграде двухстороннее движение.

Источник: Клопс.ru

В распоряжении редакции Клопс.Ru имеется соответствующий ответ за подписью руководителя Госавтоинспекции, который получили калининградские автомобилисты.

«В настоящее время принято предварительное решение об организации на ул. Энгельса двухстороннего движения транспорта», — говорится в официальном ответе.

Как считают специалисты, на ул. Энгельса в Калининграде неправильная организация дорожного движения. На этой улице троллейбусы двигаются «против шерсти» и, вопреки привычной организации транспорта, не по выделенной полосе. В итоге дорожные знаки для выезжающих со второстепенной улицы водителей никак не информируют их о возможном приближении электротранспорта.

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