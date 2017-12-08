Фестиваль эстонской анимации пройдет в нижегородском «Арсенале» 16 декабря — 10 февраля

Фестиваль эстонской анимации пройдет в нижегородском «Арсенале» 16 декабря — 10 февраля

Все фильмы демонстрируются на эстонском языке с субтитрами.