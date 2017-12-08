Фестиваль эстонской анимации пройдет в нижегородском «Арсенале» 16 декабря — 10 февраля
Все фильмы демонстрируются на эстонском языке с субтитрами.
Все фильмы демонстрируются на эстонском языке с субтитрами.
Фестиваль эстонской анимации пройдет в
Программа показов
16 декабря, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 1» (65 мин.).
13 января, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 2» (81 мин.).
20 января, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 3» (80 мин.).
27 января, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 4» (73 мин.).
10 февраля, 15:00.
17 февраля, 15:00. Сборник анимации студии «Нукуфильм» (104 мин.).
Все фильмы демонстрируются на эстонском языке с субтитрами.