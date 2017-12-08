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13:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль эстонской анимации пройдет в нижегородском «Арсенале» 16 декабря — 10 февраля

Все фильмы демонстрируются на эстонском языке с субтитрами.

Фестиваль эстонской анимации пройдет в Волго-Вятском филиале Государственного центра современного искусства «Арсенал» 16 декабря — 10 февраля. Как сообщает пресс-служба центра, в рамках фестиваля пройдет серия кинопоказов.

Программа показов

16 декабря, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 1» (65 мин.).

13 января, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 2» (81 мин.).

20 января, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 3» (80 мин.).

27 января, 15:00. Сборник анимации «Есть душа. № 4» (73 мин.).

10 февраля, 15:00. Рок-опера. «Лиза Лимон и Марок Апельсин. История безумной любви». 2013, (72 мин.) Новое прочтение «Чиполлино».

17 февраля, 15:00. Сборник анимации студии «Нукуфильм» (104 мин.).

Все фильмы демонстрируются на эстонском языке с субтитрами.

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