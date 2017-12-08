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13:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Аман Тулеев: горные работы рядом с жилыми кварталами вестись не будут

Губернатор считает, что ситуация с угольными предприятиями искусственно нагнетается.

В Кемеровской области прошло совещание по ситуации вокруг строительства новых шахт и разрезов рядом с городами и районами.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на совещании, помимо губернатора Амана Тулеева, присутствовали глава Кемерова Илья Середюк, глава Кемеровского района Глеб Орлов и глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов.

Губернатор высказал мнение о том, что ситуация вокруг угольных предприятий искусственно нагнетается. Тулеев уверен, что «их требуют закрыть «непонятные активисты-экологи» и их задача — «вызвать протестные акции». Губернатор категорически против выдачи новых лицензий на разработку угольных месторождений. Помимо этого, он уверен, что слухи о разработке новых угольных месторождений вокруг Новокузнецкого и Промышленновского районов искусственно вбрасываются.

Также глава региона затронул ситуацию с ООО «Шахта Лапичевская». В настоящее время ведется проверка выполнения лицензионных требований на ведение шахтой горных работ. Администрация будет ходатайствовать об изъятии у шахты выданных ранее лицензий. «Не для того мы строили нашу гордость — Лесную Поляну, возводили новый микрорайон на Радуге, чтоб тут рыли землю», — заявил Тулеев. Он попросил кузбассовцев по всем интересующимся вопросам обращаться в администрации своих городов и районов, к депутатам и в администрацию области.

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