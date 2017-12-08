Власти Сан-Франциско ограничили движение роботов по тротуарам

Источник: AP 2017

Ограничения утверждены Окружным советом Сан-Франциско, сообщает San Francisco Chronicle.

В последние годы развитие коммерческой робототехники привело к тому, что начали появляться проекты, использующие колесных роботов для перевозки грузов по городу на небольшие расстояния — для доставки суши, пиццы и просто продуктов из магазина. Как правило, такие устройства не являются полноценными автомобилями с точки зрения закона, поэтому могут передвигаться только по тротуарам и обычно с этим не возникает проблем. Тем не менее, иногда такие роботы могут доставлять дискомфорт пешеходам, особенно в людных местах или на узких тротуарах.

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В Сан-Франциско испытывали своих роботов сразу три компании: Marble, Dispatch и Starship Technologies. Вплоть до недавнего времени на передвижение роботов не накладывалось практически никаких ограничений, хотя, как отмечает San Francisco Chronicle, некоторые инициативные группы обращали внимание на то, что передвижение большого количества роботов по тротуарам может быть небезопасно, особенно для пожилых людей, лиц с ограниченными физическими возможностями и детей. Один из членов Окружного совета Сан-Франциско изначально вообще предлагал запретить передвижение роботов по тротуару, но в итоге власти утвердили ряд ограничений, которые должны соблюдаться при использовании роботов.

Теперь каждой компании, использующей роботов, разрешено одновременно выводить на тротуары не более трех устройств — таким образом, в городе смогут ездить только девять роботов-курьеров. Кроме того, раньше роботы могли ездить по всему городу, а теперь зона функционирования сервисов доставки ограничена промышленными районами с низкой плотностью населения. Также роботам запрещено ездить со скоростью выше трех миль в час (чуть меньше пяти километров в час), а за перемещением устройства постоянно должен наблюдать оператор.

Ранее власти американского штата Виргиния разрешили небольшим роботам-курьерам использовать для передвижения тротуары и пешеходные переходы.