Власти Сан-Франциско ограничили движение роботов по тротуарам
На передвижение грузовых роботов по тротуарам
На передвижение грузовых роботов по тротуарам
Ограничения утверждены Окружным советом
В последние годы развитие коммерческой робототехники привело к тому, что начали появляться проекты, использующие колесных роботов для перевозки грузов по городу на небольшие расстояния — для доставки суши, пиццы и просто продуктов из магазина. Как правило, такие устройства не являются полноценными автомобилями с точки зрения закона, поэтому могут передвигаться только по тротуарам и обычно с этим не возникает проблем. Тем не менее, иногда такие роботы могут доставлять дискомфорт пешеходам, особенно в людных местах или на узких тротуарах.
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Теперь каждой компании, использующей роботов, разрешено одновременно выводить на тротуары не более трех устройств — таким образом, в городе смогут ездить только девять
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Николай Воронцов