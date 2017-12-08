Академики РАН попросили Минздрав признать гомеопатию

Об этом в Facebook рассказал популяризатор науки и военный врач Алексей Водовозов.
Участники конференции «Перспективы применения
Этот термин отражает появление, высвобождение (release) активности в процессе многократного уменьшения концентрации. В результате вещество не исчезает окончательно, а переходит в иную физическую форму — релиз-активную форму вещества, свойства которого не зависят от того, присутствуют в разведении молекулы исходного вещества или нет. Данная активность ассоциирована с растворителем, а препараты, изготовленные по такой технологии называются релиз-активными.
Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин, педиатр Борис Блохин, профессор Наталья Скрипченко, пульмонолог Владимир Абросимов, главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь и другие участники конференции высказались в пользу новых препаратов, делясь своим опытом их многолетнего применения в самых разных областях медицины.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой рекомендовали Минздраву признать
Реакцией на эту новость со стороны специалистов доказательной медицины стали завления, что теперь нам нужен не меморандум о лженаучности гомеопатии, а меморандум о лженаучности РАН. По данным сайта List.Org, Олег Эпштейн — генеральный директор компании «Материа медика Холдинг», производящей препараты с гомеопатическими концентрациями активных веществ, хотя и не называющей свою продукцию гомеопатией. Среди производимых компанией препаратов, например, — лекарства Анаферон и Эргоферон.