Академики РАН попросили Минздрав признать гомеопатию

Источник: РИА "Новости"

Об этом в Facebook рассказал популяризатор науки и военный врач Алексей Водовозов.

Участники конференции «Перспективы применения релиз-активных препаратов в современной медицинской практике» обсудили новый механизм действия лекарств — «релиз-активность», об «открытии» которой заявляет Олег Эпштейн, и результаты их применения в разных областях медицины.

Этот термин отражает появление, высвобождение (release) активности в процессе многократного уменьшения концентрации. В результате вещество не исчезает окончательно, а переходит в иную физическую форму — релиз-активную форму вещества, свойства которого не зависят от того, присутствуют в разведении молекулы исходного вещества или нет. Данная активность ассоциирована с растворителем, а препараты, изготовленные по такой технологии называются релиз-активными. Олег Эпштейн Член-корреспондент Российской академии наук

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин, педиатр Борис Блохин, профессор Наталья Скрипченко, пульмонолог Владимир Абросимов, главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь и другие участники конференции высказались в пользу новых препаратов, делясь своим опытом их многолетнего применения в самых разных областях медицины.

Участники конференции приняли резолюцию, в которой рекомендовали Минздраву признать релиз-активные препараты эффективными и поощрять их дальнейшие испытания и разработку. Также они предложили выступить с инициативой о внесении изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».