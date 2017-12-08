Как правильно выбирать мандарины и почему некоторые нужно мыть с мылом?
Корреспондент «Комсомолки» поработал на рынке и узнал всю правду о главном новогоднем фрукте.
Корреспондент «Комсомолки» поработал на рынке и узнал всю правду о главном новогоднем фрукте.
— Мимо не ходи, пробуй, выбирай. Слаще, чем у меня не найдешь!
— Откуда они?
— Из Южного Китая, сам мандарин ел, мой фрукт, а ты мимо идешь. Пробуй, денег не возьму! — усатый весельчак на рынке никому прохода не дает. Оранжевая гора фруктов перед ним тает буквально на глазах. Тетушки за соседним прилавком пытаются перебить: «Испанские лучше! Абхазские бери!».
Какие же мандарины выбрать? Пара дней работы на рынке открывает мне глаза на любимый с детства фрукт.
Срок свежести — десять дней.
Овощная база на окраине Самары справедливо можно назвать «фруктовым центром». На территории — КамАЗы с хурмой, мешки с луком ряды коробок с цитрусовыми. На удивление вокруг относительно чисто, никаких бегающих крыс, луж и запахов.
— Турецкие, марокканские, аргентинские, абхазские, китайские — у нас есть всякие. Их доставляют в Самару на пароме — либо из Москвы, либо из
— Марокканские, аргентинские, абхазские у нас — 90 рублей за килограмм, китайские 80. Но мы продаем только оптом. Наша наценка по сравнению с поставщиком — 1, может быть 2 процента. Небольшая. То есть, они нам продают за 80, у нас цена 90 и так далее.
— А почему на рынках она больше, чем в два раза?
— Это зависит от скупщиков. Насколько мне известно, на том же Губернском рынке — дорогая аренда. Может быть, поэтому.
По прогнозам продавцов, ближе к новому году оптовая цена на мандарины вырастет.
— Так обычно бывает — поставщики повышают цены и нам приходится. Бывает, что ценник растет на 10−20 процентов.
— А разве цена от срока годности не зависит?
— Одна партия держится 10 дней. Если ближе к концу этого срока мандарины остаются, цену на них снижают. Общепринятая практика. Думаете, почему в супермаркетах мандарины по 49 — 59 рублей?
Мы просроченные гнилые фрукты не продаем, выбрасываем — заверил оптовик. Ящиков с некондицией я и вправду не увидел.
Испанский фрукт с оптовой базы.
Устраиваюсь на пару дней помощником к продавцу с экзотичным именем Ульзана на Губернский рынок. Санкнижку показал, в
Ульзана знакомит с ассортиментом:
— Здесь три вида — израильские, и китайские — карликовые и обычные.
Стоимость немного поражает, кажется, дорого — первые 250 рублей за килограмм,
«Коллеги» объясняют: удивляться нечему — закупают фрукты оптом на овощебазе по одной сумме, продают чуть дороже тут. Сейчас сезон только начинается, конкуренция еще не самая жесткая, капитального завоза нет. Ближе к новому году цены снизят, люди начнут закупать мандарины мешками. А пока…
— Израильские сладкие, но есть немного косточек. Китайские вообще без косточек, но чуть с кислинкой. Больше израильские берут, — делится опытом Ульзана.
— А как выбрать хороший? Какой предлагать покупателю?
— Да по внешнему виду и нельзя, пожалуй. Это же не по арбузу остучать. Для убедительности предлагай попробовать. По другому не определить, — отвечает женщина. Главное для нее — продать побольше, так что хвалит все сорта — все сладкие.хорошие.
Ассортимент международный.
Через полчаса за прилавком я заскучал. Покупательница была одна — взяла полкило китайских. Решил ознакомиться с мандаринами соседних торговцев. Список получился следующий — очень, к слову, интернациональный:
— Конечно, лучше брать мандарины свежие. Как правило, они такие, если легко очищаются и при небольшом нажатии выделяют сок, — советует Ульзана. — Еще спелый плод после легкого сдавливания сразу возвращает свою форму. И желательно, чтобы цвет мякоти не особо отличался от кожуры. Кстати, есть поверье, что чем ярче окрас, тем слаще фрукт. Слепо не верьте, зависит, опять же — от страны производителя, — наставляет владелец саамой яркой торговой точки в ряду. Покупателям он советует хранить мандарины в пакете при комнатной температуре, если закупились впрок — на нижней полке холодильника.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
«Блестящие фрукты мойте с мылом».
Михаил Воробьев, биолог, агроном:
— Если мандарины выглядят, как лакированные, то значит они обработаны перед хранением фунгицидами. Это не очень вредно для здоровья, но такие плоды перед чисткой лучше мыть. С мылом. Зеленоватые, конечно, дозреют, но вкус будет уже не тот — лучше выбирать плоды типичного
— А выбирать по внешнему виду?
— Верно. Желательно, чтобы они были чистыми, без следов
ВОПРОС РЕБРОМ.
Лучше с косточкой или без?
Раиса Кулян, заведующая лабораторией селекции плодовых культур ВНИИ цветоводства и субтропических культур объясняет, что бессемянных сортов среди мандаринов много, это все сорта которые выращиваются у нас на Черноморском побережье Росии, а также Абхазиии, Грузии.
— Эти сорта группы Уншиу завязывают плоды без опыления. Но сорта гибридного происхождения (клементины, танжерины, танжело) образуют семена. Что касается вкуса, то на него наличие семян не влияет, — отметила Раиса Кулян.
ВАЖНО!
И полезный и опасный.
Мандарины обладают
Также плоды могут выступать мощным аллергенном, поэтому детям давать их следует с осторожностью. Употребление фрукта следует ограничить при язвенной болезни желудка и гастрите с повышенной кислотностью.