Как правильно выбирать мандарины и почему некоторые нужно мыть с мылом?

— Мимо не ходи, пробуй, выбирай. Слаще, чем у меня не найдешь!

— Откуда они?

— Из Южного Китая, сам мандарин ел, мой фрукт, а ты мимо идешь. Пробуй, денег не возьму! — усатый весельчак на рынке никому прохода не дает. Оранжевая гора фруктов перед ним тает буквально на глазах. Тетушки за соседним прилавком пытаются перебить: «Испанские лучше! Абхазские бери!».

Какие же мандарины выбрать? Пара дней работы на рынке открывает мне глаза на любимый с детства фрукт.

Срок свежести — десять дней.

Овощная база на окраине Самары справедливо можно назвать «фруктовым центром». На территории — КамАЗы с хурмой, мешки с луком ряды коробок с цитрусовыми. На удивление вокруг относительно чисто, никаких бегающих крыс, луж и запахов.

— Турецкие, марокканские, аргентинские, абхазские, китайские — у нас есть всякие. Их доставляют в Самару на пароме — либо из Москвы, либо из Санкт-Петербурга. В каких количествах, точно не скажу — вагонами, — проводит меня по рядам владелец одной из точек Абдурахим. Факт, что кругом только выходцы из южных республик бывшего СССР не удивляет. Они в этом деле профи. Сразу интересуюсь ценой.

— Марокканские, аргентинские, абхазские у нас — 90 рублей за килограмм, китайские 80. Но мы продаем только оптом. Наша наценка по сравнению с поставщиком — 1, может быть 2 процента. Небольшая. То есть, они нам продают за 80, у нас цена 90 и так далее.

— А почему на рынках она больше, чем в два раза?

— Это зависит от скупщиков. Насколько мне известно, на том же Губернском рынке — дорогая аренда. Может быть, поэтому.

По прогнозам продавцов, ближе к новому году оптовая цена на мандарины вырастет.

— Так обычно бывает — поставщики повышают цены и нам приходится. Бывает, что ценник растет на 10−20 процентов.

— А разве цена от срока годности не зависит?

— Одна партия держится 10 дней. Если ближе к концу этого срока мандарины остаются, цену на них снижают. Общепринятая практика. Думаете, почему в супермаркетах мандарины по 49 — 59 рублей?

Мы просроченные гнилые фрукты не продаем, выбрасываем — заверил оптовик. Ящиков с некондицией я и вправду не увидел.

Испанский фрукт с оптовой базы.

Устраиваюсь на пару дней помощником к продавцу с экзотичным именем Ульзана на Губернский рынок. Санкнижку показал, в шапочку-халат-нарукавники нарядился. К бою готов.

Ульзана знакомит с ассортиментом:

— Здесь три вида — израильские, и китайские — карликовые и обычные.

Стоимость немного поражает, кажется, дорого — первые 250 рублей за килограмм, вторые-третьи — 200.

«Коллеги» объясняют: удивляться нечему — закупают фрукты оптом на овощебазе по одной сумме, продают чуть дороже тут. Сейчас сезон только начинается, конкуренция еще не самая жесткая, капитального завоза нет. Ближе к новому году цены снизят, люди начнут закупать мандарины мешками. А пока…

— Израильские сладкие, но есть немного косточек. Китайские вообще без косточек, но чуть с кислинкой. Больше израильские берут, — делится опытом Ульзана.

— А как выбрать хороший? Какой предлагать покупателю?

— Да по внешнему виду и нельзя, пожалуй. Это же не по арбузу остучать. Для убедительности предлагай попробовать. По другому не определить, — отвечает женщина. Главное для нее — продать побольше, так что хвалит все сорта — все сладкие.хорошие.

Ассортимент международный.

Через полчаса за прилавком я заскучал. Покупательница была одна — взяла полкило китайских. Решил ознакомиться с мандаринами соседних торговцев. Список получился следующий — очень, к слову, интернациональный:

— Конечно, лучше брать мандарины свежие. Как правило, они такие, если легко очищаются и при небольшом нажатии выделяют сок, — советует Ульзана. — Еще спелый плод после легкого сдавливания сразу возвращает свою форму. И желательно, чтобы цвет мякоти не особо отличался от кожуры. Кстати, есть поверье, что чем ярче окрас, тем слаще фрукт. Слепо не верьте, зависит, опять же — от страны производителя, — наставляет владелец саамой яркой торговой точки в ряду. Покупателям он советует хранить мандарины в пакете при комнатной температуре, если закупились впрок — на нижней полке холодильника.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.

«Блестящие фрукты мойте с мылом».

Михаил Воробьев, биолог, агроном:

— Если мандарины выглядят, как лакированные, то значит они обработаны перед хранением фунгицидами. Это не очень вредно для здоровья, но такие плоды перед чисткой лучше мыть. С мылом. Зеленоватые, конечно, дозреют, но вкус будет уже не тот — лучше выбирать плоды типичного золотисто-оранжевого цвета. Количество косточек на вкус не влияет, но есть удобней без косточек. Конечно, наиболее вкусные и ароматные плоды созреют там, где много солнца и тепла. Поэтому наиболее качественные плоды — из Марокко, Египта, Израиля, Сирии. Хотя родина мандарина — южный Китай. А еще есть проблема чисто российская — плоды могут быть подмороженными. Тогда они на ощупь мягкие. Такие лучше не брать.

— А выбирать по внешнему виду?

— Верно. Желательно, чтобы они были чистыми, без следов какой-либо обработки и без механических повреждений (вмятин, трещин) и повреждений вредителями Окраска кожуры должна быть равномерная от желто-оранжевой, оранжевой с зеленью, для некоторых сортов ярко красной, на кожуре должны быть видны вместилища эфирных масел (поры), если кожуру спелого мандарина чуть сжать, то из нее брызнет сок. Кожура легко отделяется от мякоти, цвет мякоти должен быть таким же ярким, как и кожура. Если мандарин кажется блестящим, значит его обрабатывали воском, такие фрукты надо обязательно мыть. Мандарины следует выбирать без плодоножки, тяжелые. Масса плодов колеблется от 50 до 120 г.

ВОПРОС РЕБРОМ.

Лучше с косточкой или без?

Раиса Кулян, заведующая лабораторией селекции плодовых культур ВНИИ цветоводства и субтропических культур объясняет, что бессемянных сортов среди мандаринов много, это все сорта которые выращиваются у нас на Черноморском побережье Росии, а также Абхазиии, Грузии.

— Эти сорта группы Уншиу завязывают плоды без опыления. Но сорта гибридного происхождения (клементины, танжерины, танжело) образуют семена. Что касается вкуса, то на него наличие семян не влияет, — отметила Раиса Кулян.

ВАЖНО!

И полезный и опасный.

Мандарины обладают лечебно-профилактическими свойствами: оказывают противогрибковое действие, способствуют пищеварению. Витамины С и Р благоприятно воздействуют на стенки кровеносных сосудов.