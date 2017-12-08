Врачи посоветовали красноярцам правильное меню на Новый год

Медики рассказали, что нужно есть на Новый год, чтобы избежать новогоднего инфаркта. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения напомнили об опасностях длинных праздников.

По данным медиков, нередко после окончания новогодних каникул красноярцы попадают на прием к врачам: терапевту или кардиологу с симптомом «праздничного сердца». Так в медицине называют состояние, когда чрезмерные волнения, алкоголь и избыток не очень полезной пищи провоцируют нарушение в кровообращении и работе сердца. Самыми серьезными последствиями могут стать инсульт, инфаркт и другие проблемы с сосудами, спровоцированные тромбами.

В пресс-службе посоветовали исключить из меню жирную пищу.

«Диетологи рекомендуют не превышать дневную норму — 40 г жира. А это три толстых ломтика вареной колбасы, или четыре сосиски, или 400 г говядины. В животных жирах много холестерина, который способен откладываться на стенках сосудов», — рассказали в минздраве.

Вредные углеводы содержатся в конфетах, сдобе и пирожных и дают слишком большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме этого, кардиологи не советуют злоупотреблять спиртным, даже сухим красным вином, которое некоторые считают «полезным для сосудов».