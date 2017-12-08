Инспектор ГИБДД, который выписал штраф «скорой»: «Я не выбрасывал мусор, а вез ребенка»

Инцидент произошел в поселке Коркино. Инспектор ГИБДД выписал штраф водителю скорой. Медики уверяют, что сотрудники в гражданской одежде спешил выкинуть мусор. Но в этот момент «скорая» приехала на вызов к ребенку и не могла освободить узкую дорогу внутри двора. С точкой зрения врачей можно ознакомиться в нашем материале.

Газета «Комсомольская правда» — Челябинск разыскала того самого инспектора ГИБДД: Даниил Насыпов озвучил свой взгляд на этот конфликт.

— Все что говорят сотрудники скорой помощи — ложь. У меня есть видеозаписи, как машина преграждает дорогу. Фельдшер вообще была у двери подъезда и звонила в домофон. В этот момент помощь никакую они не оказывали. Водитель видел мое авто и слышал звуковые сигналы, но не реагировал. То, что он слышал гудки, он подтвердил при составлении протокола. Для протокола он сказал, что не отъезжал, потому что заполнял путевку.

— По версии врачей, «скорая» не отъезжала, потому что в этот момент фельдшер говорила с диспетчером по рации. А по правилам водитель может отъехать от двери, лишь когда медик зайдет в подъезд.

— Я в это время спешил за ребенком (возможно, в школу, не уточнил — прим. ред.), возможности объехать «скорую» не было. Сзади меня также остановился автомобиль и также начал сигналить водителю скорой.

— Врачи уверяют, что вы говорили: «Уроды, вы заплатите 5 000 штрафа». Вы могли так сказать?

— Абсолютная ложь. Общение было вежливое и корректное даже со словом «пожалуйста». «Пожалуйста, уберите машину, мне нужно проехать» — вот так было сказано мной дважды. Водитель ответил мне на это: «Ты что не видишь: мы на вызов приехали!». Хотя рядом было место, чтобы изначально поставить машину, не мешая другим. Если бы они оказывали в это время помощь, или хотя бы фельдшер находилась в этот момент в квартире — вдруг ей понадобится что-то из машины — вопросов нет, все бы стояли и ждали.

— По какой статье вы выписали протокол?

— Так как я являюсь должностным лицом и сотрудником полиции круглосуточно я зафиксировал факт административного правонарушения, предупредив водителя, что будет вынесен штраф. Он нарушил пункт ПДД: «Участники движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда». Заступив на службу, приехал на станцию «скорой помощи». По КоАП я должен составить административный протокол в течение двух суток.

На «скорой помощи» все сотрудники просто напали на меня с криками. Обещали, что после этого я вообще не буду работать в ГИБДД. Я спокойно в вежливой форме продолжал настаивать на своем, требуя документы с водителя для составления административного материала.

Когда мы с водителем прошли в бокс, где стоял его авто, к нам подошла работник «скорой помощи» и сказала, что у них вызов. Я опять же вежливо сказал — давайте тогда, чтобы не задерживать вас, я проеду за вами и на месте составлю протокол. После этого проехали по адресу и мной был составлен протокол…