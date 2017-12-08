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18:58 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане намерены обязать семейных дебоширов проходить психологические курсы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Обязательное прохождение психокоррекционных курсов для семейных дебоширов намерены внедрить в Казахстане, передает МИА «Казинформ». Об этом сообщила старший помощник Генерального прокурора РК по особым поручениям Салтанат Турсунбекова.

«При внесении дополнений и изменений в законодательство по противодействию бытовому насилию, мы при наложении защитных предписаний и особых требований внесем в законодательство пункт, чтобы такие психокоррекционные курсы проходили в обязательном порядке.

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То есть, дебоширов и семейных агрессоров надо обязать", — сказала она в рамках международной конференции по профилактике домашнего насилия.

С. Турсынбекова напомнила, что первым регионом Казахстана, где был апробирован подобный опыт, стала Южно-Казахстанская область.

«В Южном Казахстане впервые создан центр по работе с домашними агрессорами. Это медико-психологический центр, здесь с использованием самых передовых методик зависимые уже сегодня успешно проходят психокоррекционные курсы», — отметила она.

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