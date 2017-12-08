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14:40 (мск), источник: NewsKo

Кандидатура Веры Никольской согласована на должность директора музея PERMM

Заинтересованные собеседники подчёркивают интеллигентность нового директора.

По информации «Нового компаньона», директор языковой школы Duplex Вера Никольская прошла согласование у губернатора Пермского края Максима Решетникова в качестве кандидатуры на должность директора Музея современного искусства PERMM. Официальное назначение ожидается в понедельник, 11 декабря.

Собеседники «Нового компаньона» положительно оценивают это назначение, подчёркивая, что Вера Никольская отличается высокой гуманитарной образованностью и интеллигентностью.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян:

— Знаю Веру Никольскую по совместной работе в программе музейной педагогики, в которой участвовали Пермская галерея и школа № 2, в которой Вера Владимировна была преподавателем английского и французского языков и завучем. Она всегда понимала важность музея и в целом изобразительного искусства для воспитания детей и оставила самые хорошие впечатления своей интеллигентностью и высокой образованностью.

Арт-директор музея PERMM Наиля Аллахевердиева сообщает, что активно участвовала в подборе кандидатуры нового директора. По её словам, она пыталась убедить вернуться в музей Татьяну Лузину, которая работала директором PERMM до Елены Щербаковой, однако Лузина, работающая сейчас директором Пермского театра кукол, отказалась, не желая подводить худрука театра Дмитрия Вихрецкого накануне грядущей реконструкции театра.

С Верой Никольской Наиля Аллахвердиева прежде не была знакома, но полагается на высокие оценки, которые даёт Вере Владимировне профессиональное сообщество.

Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM:

— Мы искали человека с хорошим опытом управленческой деятельности, причём конкретно — деятельности по управлению автономными учреждениями, при этом человек этот должен интересоваться искусством и быть готовым поддерживать творческие начинания, ведь его главной функцией будет создание комфортных условий для реализации наших творческих проектов. Вера Никольская соответствует всем этим требованиям.

Кроме всего прочего, она знает два языка — английский и французский — и имеет опыт преподавания на этих языках мировой художественной культуры. Это говорит о том, что сфера искусства для неё не чужая. Созданная ею языковая школа Duplex известна как инновационное, продвинутое учебное заведение, и это тоже говорит в пользу нашего выбора.

Особенно впечатление на меня произвело то, что я стала получать письма от родителей детей, обучающихся в «Дуплексе»: «Оставьте нам нашего любимого директора!» Это характеризует Веру Николькую как хорошего человека, а это очень важно, ведь ей придётся преодолевать раскол в нашем коллективе, заново выстраивать единую команду, которая была развалена при прежнем руководстве.

Напомним: контракт прежнего директора PERMM Елены Щербаковой не был продлён Министерством культуры Пермского края после его истечения 5 сентября. Причина отказа от сотрудничества с Щербаковой — её конфликт с Наилей Аллахвердиевой.

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