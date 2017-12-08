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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону начали устанавливать новые урны

В донской столице начали менять урны, внешний вид которых вызывает неоднозначные вопросы.

Как сообщает администрация города, работа ведется в рамках «оснащения центральной части города малыми архитектурными формами». В частности, 75 новых урн из белого портландцемента уже установлены на проспекте Буденновском, а скоро появятся на улицах Максима Горького, Красноармейской и Пушкинской.

— Внутри урны вставка для сбора мусора, выполненная из оцинкованной стали, имеет две ручки, выходящие наружу поверх бетонной части урны, — говорится в сообщении администрации города.

Напомним, летом и осенью в Ростове-на-Дону начали устанавливать цветочницы в виде футбольных мячей, тематически связанных с Чемпионатом мира, который пройдет в России уже в следующем году (донская столица примет четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала).

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