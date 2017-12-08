В центре Ростова-на-Дону начали устанавливать новые урны

Как сообщает администрация города, работа ведется в рамках «оснащения центральной части города малыми архитектурными формами». В частности, 75 новых урн из белого портландцемента уже установлены на проспекте Буденновском, а скоро появятся на улицах Максима Горького, Красноармейской и Пушкинской.

— Внутри урны вставка для сбора мусора, выполненная из оцинкованной стали, имеет две ручки, выходящие наружу поверх бетонной части урны, — говорится в сообщении администрации города.