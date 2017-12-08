Петербуржцы все чаще жалуются на эмоциональное истощение

Последствиями выгорания становятся профессиональная деформация, упадок сил, плохой сон и агрессия. Дальше вспыльчивый работник будет срываться на коллегах, клиентах или пациентах. Хотя достаточно, утверждают психилоги, сменить профессию. Как не перепутать усталость от работы с профессиональным выгоранием? И что делать, если вы уже в зрелом возрасте поняли, надо менять професию? Что предлагает рынок труда, и почему рекрутеры советуют все же не торопиться.