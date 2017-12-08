Петербург недорого обойдется болельщикам ЧМ-2018

Источник: ИА REGNUM

Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга по стоимости проживания туристов среди российских городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург занимает седьмое место по бюджетности проживания, или пятое — по дороговизне для туристов среди городов, принимающих ЧМ-2018. Средние затраты на аренду жилья в сутки, по итогам 2017 года, в Петербурге составили 2718 рублей на одного туриста.

Наиболее дорогим городом, в котором пройдут матчи ЧМ-2018, стала не столица страны, а Нижний Новгород.

Здесь средняя стоимость проживания туриста составляет 3711 рублей. На втором месте по дороговизне оказалась Москва (3459 руб.), обходят Петербург также Калининград (3459 руб.) и Самара (2843 руб.). Самое бюджетное жилье предлагает туристам и болельщикам Саранск (1540 руб. в сутки на человека).

Как отмечают в комитете по развитию туризма, умеренные цифры Петербурга объясняются большим количеством предложений аренды жилья для туристов.

«Владельцы жилья и отельеры ожидают 50−100% рост стоимости в дни матчей Чемпионата мира, а самыми дешевыми для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей на человека в сутки», — отмечают в комитете по развитию туризма.

Напомним, в ходе «мундиаля» в Петербурге пройдет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал и матч за 3-е место.