Петербург недорого обойдется болельщикам ЧМ-2018
Петербургу есть где разместить туристов разного достатка.
Петербургу есть где разместить туристов разного достатка.
Здесь средняя стоимость проживания туриста составляет 3711 рублей. На втором месте по дороговизне оказалась Москва (3459 руб.), обходят Петербург также Калининград (3459 руб.) и Самара (2843 руб.). Самое бюджетное жилье предлагает туристам и болельщикам Саранск (1540 руб. в сутки на человека).
Как отмечают в комитете по развитию туризма, умеренные цифры Петербурга объясняются большим количеством предложений аренды жилья для туристов.
«Владельцы жилья и отельеры ожидают 50−100% рост стоимости в дни матчей Чемпионата мира, а самыми дешевыми для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей на человека в сутки», — отмечают в комитете по развитию туризма.
Напомним, в ходе «мундиаля» в Петербурге пройдет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал и матч за 3-е место.
Как сообщил ИА REGNUM глава комитета по развитию туризма