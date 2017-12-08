Антон Алиханов рассказал, почему его жена водит детей в частную клинику

— Это такие решения, которые вроде на поверхности, но почему-то годами не принимаются. Только вчера обсуждали замечательную логистику на въездной группе в БСМП, когда люди сидят в приемном покое и мимо провозят людей с травмами…

Супруга моя теперь не ходит в нашу поликлинику. Там, во-первых, три часа сидеть и ждать в очереди, где дети кашляют, с краснухой-желтухой. И сидишь там, чтобы зайти к педиатру на секунду, чтобы получить справку, что ребенок поправил, потому что в детсад не пускают. Проще пойти к частному врачу, заплатить 500 рублей за прием, чем проходить эти круги, ведь дети неделя через неделю болеют, — сказал Антон Алиханов. — Неужели, у вас самих не возникают такие вопросы?