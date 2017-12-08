Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Рианна спровоцировала слухи о помолвке с миллиардером
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Антон Алиханов рассказал, почему его жена водит детей в частную клинику

В медучреждениях Калининградской области необходимо разводить очереди больных и здоровых детей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Антон Алиханов.

Источник: Комсомольская правда

— Это такие решения, которые вроде на поверхности, но почему-то годами не принимаются. Только вчера обсуждали замечательную логистику на въездной группе в БСМП, когда люди сидят в приемном покое и мимо провозят людей с травмами…

Супруга моя теперь не ходит в нашу поликлинику. Там, во-первых, три часа сидеть и ждать в очереди, где дети кашляют, с краснухой-желтухой. И сидишь там, чтобы зайти к педиатру на секунду, чтобы получить справку, что ребенок поправил, потому что в детсад не пускают. Проще пойти к частному врачу, заплатить 500 рублей за прием, чем проходить эти круги, ведь дети неделя через неделю болеют, — сказал Антон Алиханов. — Неужели, у вас самих не возникают такие вопросы?

Глава региона призвал решить вопрос и изменить порядок приема пациентов в детских поликлиниках.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Участники Дней Дальнего Востока смогут выиграть путешествие на Камчатку
Вопрос возвращения старообрядцев на Дальний Восток обсудят эксперты
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Правительство поручило создать комиссию по ситуации с рутением
АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Усманов написал письмо главе МОК
Папа римский хочет изменить слова в молитве «Отче наш»
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь