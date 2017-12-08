В Перми нашёлся мужчина, пропавший после расставания со своей девушкой

В Перми нашёлся 21-летний молодой человек, который пропал после расставания с девушкой.

Вечером в среду, 6 декабря девушка, с которой они встречались шесть лет, сообщила ему, что они расстаются. После того как Данил вышел из дома подруги, его никто не видел. На телефонные звонки мужчина тоже не отвечал. В ночь с 7-го на 8-ое декабря мужчина должен был выйти на смену на завод. Но и на работе его никто не видел.

«Я сильно переживала за него и решила включить его компьютер и посмотреть, кому последний раз он писал в соцсетях. Там я увидела, что Данил попросил одноклассника написать номер телефона и сообщил, что едет к нему в гости», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама пропавшего Наталья.

По словам Натальи, она сразу же позвонила на этот номер телефона, но трубку никто не взял. Тогда она написала сообщение с вопросом о сыне и получила ответ: «Всё хорошо, жив, здоров». В ответ мама Данила попросила сына поехать домой.