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15:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми нашёлся мужчина, пропавший после расставания со своей девушкой

Мужчина не вернулся домой после встречи с девушкой три дня назад.

В Перми нашёлся 21-летний молодой человек, который пропал после расставания с девушкой.

Вечером в среду, 6 декабря девушка, с которой они встречались шесть лет, сообщила ему, что они расстаются. После того как Данил вышел из дома подруги, его никто не видел. На телефонные звонки мужчина тоже не отвечал. В ночь с 7-го на 8-ое декабря мужчина должен был выйти на смену на завод. Но и на работе его никто не видел.

«Я сильно переживала за него и решила включить его компьютер и посмотреть, кому последний раз он писал в соцсетях. Там я увидела, что Данил попросил одноклассника написать номер телефона и сообщил, что едет к нему в гости», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама пропавшего Наталья.

По словам Натальи, она сразу же позвонила на этот номер телефона, но трубку никто не взял. Тогда она написала сообщение с вопросом о сыне и получила ответ: «Всё хорошо, жив, здоров». В ответ мама Данила попросила сына поехать домой.

«Данил по темпераменту спокойный и всё переносит в себе. Видимо ему было очень плохо, и он решил уйти от всех подальше. Он знал, что его там не найдут», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама пропавшего Наталья.

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