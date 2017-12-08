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16:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Власти: Деда Мороза и Снегурочку пустят на утренники во все детские сады Ростова

В администрации Ростова-на-Дону опровергли информацию о том, что в детских садах на новогодних утренниках не будет Деда Мороза и Снегурочки. Во всех дошкольных учреждениях пройдут традиционные новогодние утренники.

«Во всех 147 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города традиционно проводятся новогодние утренники с участием главных героев Нового года: Деда Мороза, внучки Снегурочки и других сказочных персонажей, роли которых исполняют сотрудники образовательного учреждения, родители воспитанников и сами дети», — сказала начальник управления образования Виктория Чернышова.

В этом году никаких кардинальных изменений не предусмотрено. Новогодние утренники будут проведены в соответствии с графиками и разработанными сценариями.

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