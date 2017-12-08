Власти: Деда Мороза и Снегурочку пустят на утренники во все детские сады Ростова
В администрации
В администрации
«Во всех 147 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города традиционно проводятся новогодние утренники с участием главных героев Нового года: Деда Мороза, внучки Снегурочки и других сказочных персонажей, роли которых исполняют сотрудники образовательного учреждения, родители воспитанников и сами дети», — сказала начальник управления образования Виктория Чернышова.
В этом году никаких кардинальных изменений не предусмотрено. Новогодние утренники будут проведены в соответствии с графиками и разработанными сценариями.