Детям умершей в Хургаде белоруски нашли приемную семью

ГРОДНО, 8 дек — Sputnik, Инна Гришук. Дети скончавшейся в Египте гродненки Ольги Чернецкой, которые 7 декабря прилетели из Хургады в Беларусь, попадут в хорошую приемную семью.

Они уже общались с новыми родителями и переедут к ним после того, как пройдут медицинское обследование. Об этом сообщили Sputnik в отделе образования Октябрьского района Гродно.

Новая семья ждет Катю и Матвея

Сейчас пятилетний Матвей и четырехлетняя Катя готовятся переехать в новую приемную семью. Решением этого вопроса специалисты отдела образования начали заниматься, когда узнали о малышах, потерявших маму в Хургаде. А бывший муж скончавшейся Ольги, который является приемным отцом детей, отказался лететь за ними в Египет.

«Новая приемная семья уже известна. Когда они узнали историю Кати и Матвея, сказали: малыши у нас навсегда», — рассказала начальник отдела образования Октябрьского района Гродно Елена Адамович.

Елена Адамович и еще один специалист отдела образования были назначены временными опекунами детей. С 3 по 7 декабря они постоянно находились с малышами в Египте, оформляли пакет документов, позволяющий забрать детей, а затем сопровождали их на родину.

За это время они познакомили Катю и Матвея с новой приемной семьей. Малыши общались с ней по телефону, им показывали фотографии. Будущие приемные родители — очень положительная семья, отец увлекается спортом, обсуждал это с мальчиком. Сейчас новые мама и папа готовят комнаты, в которой поселятся дети.

Бывшего мужа Ольги хотят лишить родительских прав

Катя и Матвей чувствуют себя хорошо, внешне выглядят здоровыми. Они направлены в одну из больниц Гродно на комплексное медицинское обследование. Это обязательная процедура, ведь малыши давно не были в Беларуси, их нужно проверить на наличие скрытых инфекций.

Как отмечает Елена Адамович, в Хургаде дети находились в круглосуточном русскоязычном детском саду. Передавали детей гродненским представителям в присутствии адвоката и египетского орфи-мужа (временный договор о браке в Египте — Sputnik) Ольги Ахмеда, который до приезда белорусских служб должен был отвечать за безопасность детей.

Органы опеки подали в суд на бывшего мужа Ольги Чернецкой, чтобы лишить его родительских прав — он отказался лететь за малышами в Египет, есть официальный отказ. Мужчина не является биологическим отцом детей, но пока считается их официальным представителем.

«Если бывший супруг Ольги захочет вернуть детей, то сможет, но решение по данному вопросу будет принимать суд», — уточнила специалист.

Деньги на дорогу выделил горисполком

Оказалось, что случай с Матвеем и Катей — неординарный для Беларуси. Маленькие дети впервые остались одни в чужой стране без присмотра родных.

Решением организационных вопросов по возвращению малышей занимались белорусские МИД, центр усыновления, сотрудники посольства Беларуси в Египте. Лично заинтересовался судьбой детей и мэр Гродно Мечислав Гой. При его содействии решением горисполкома в течение дня были выделены деньги, чтобы представители гродненской опеки смогли быстро вылететь в Египет. На билеты, страховку для детей, проживание в гостинице потребовалось примерно 3 тысячи рублей.

Как отмечает Елена Адамович, процедура оформления документов в Египте оказалась очень сложной. К примеру, чтобы передать малышей от Ахмеда белорусской опеке, потребовалось не менее шести часов.

Активно помогали сотрудники посольства Беларуси в Египте, потому что сложности могли возникнуть на каждом шагу. Например, в аэропорту Египта работников паспортного контроля работников возник вопрос, почему у детей и их сопровождающих разные фамилии.

Напомним, что 40-летняя белоруска Ольга Чернецкая умерла в курортном городе Хургаде 18 ноября. Предварительная причина смерти — остановка сердца. В Египет женщина переехала вместе с детьми год назад. На момент смерти в собственности у нее была транспортная фирма и недвижимость в Гродно, а также три квартиры в Хургаде. Женщину похоронили на православном кладбище Хургады 23 ноября.