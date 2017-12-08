Книгу об отношениях Узбекистана и России презентовали в Москве
Тексты договоров, исторические фотографии и итоги визитов за 25 лет сотрудничества изданы отдельным сборником.
Тексты договоров, исторические фотографии и итоги визитов за 25 лет сотрудничества изданы отдельным сборником.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Каталог, посвященный двадцатипятилетию стратегического партнерства Узбекистана и России, презентовали в Москве.
Узбекистан и Россия отметили в 2017 году юбилей: 25 лет дипломатических отношений между странами. В рамках праздничных событий прошла выставка в Ташкенте, подготовленная российскими и узбекистанскими историками.
Тексты договоров, исторические фотографии и итоги визитов, собранные в архивах двух стран, изданы отдельным сборником. Результат труда международного коллектива авторов презентовали сегодня в российской столице.
В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана Бахром Ашрафханов. Он отметил, что сегодня в отношения России и Узбекистана достигли пика, наивысшей точки за четверть века.
«За четверть века
Пока что каталог документов, презентованный сегодня в Москве, отпечатан тиражом в 300 экземпляров. Как рассказала директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина, в будущем, в зависимости от интереса публики, планируется печать второго тиража.