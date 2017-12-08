Книгу об отношениях Узбекистана и России презентовали в Москве

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Каталог, посвященный двадцатипятилетию стратегического партнерства Узбекистана и России, презентовали в Москве.

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Узбекистан и Россия отметили в 2017 году юбилей: 25 лет дипломатических отношений между странами. В рамках праздничных событий прошла выставка в Ташкенте, подготовленная российскими и узбекистанскими историками.

Тексты договоров, исторические фотографии и итоги визитов, собранные в архивах двух стран, изданы отдельным сборником. Результат труда международного коллектива авторов презентовали сегодня в российской столице.

В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана Бахром Ашрафханов. Он отметил, что сегодня в отношения России и Узбекистана достигли пика, наивысшей точки за четверть века.

«За четверть века узбекско-российские отношения переживали очень много разных этапов, были и непростые периоды. Но важно всегда помнить, что никогда эти двусторонние отношения не носили враждебный, антагонистический характер», — отметил Ашрафханов.