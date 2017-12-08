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14:56 (мск), источник: РИА Новости

На выставке в Москве мужчина облил неизвестной жидкостью работы Стерджеса

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мужчина в женской одежде, находившийся в компании двух женщин, облил неизвестной жидкостью с резким запахом фотографию и пол в Центре фотографии имени братьев Люмьер, где в пятницу открылась выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0», рассказал РИА Новости посетитель выставки.

Источник: РИА Новости

В прошлом году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали «полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».

«Все было тихо, посетителей мало, в основном — журналисты. Вошел мужчина в женской одежде с закрытым лицом в компании двух женщин. Пока женщины отвлекали журналистов, выражая возмущения работами, он плеснул на пол и на фотографию неизвестную жидкость с резким запахом. Охрана вызвала полицию, написали заявление и его увели», — рассказал посетитель.

Источник: РИА "Новости"

При этом перед закрытием выставки в прошлом году произошел аналогичный инцидент: мужчина облил представленные фотографии зловонной жидкостью, после чего был задержан и позднее арестован на семь суток за мелкое хулиганство.

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