На выставке в Москве мужчина облил неизвестной жидкостью работы Стерджеса

Источник: РИА Новости

В прошлом году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали «полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».

«Все было тихо, посетителей мало, в основном — журналисты. Вошел мужчина в женской одежде с закрытым лицом в компании двух женщин. Пока женщины отвлекали журналистов, выражая возмущения работами, он плеснул на пол и на фотографию неизвестную жидкость с резким запахом. Охрана вызвала полицию, написали заявление и его увели», — рассказал посетитель.

Источник: РИА "Новости"