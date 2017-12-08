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18:20 (мск), источник: Югополис

К моменту проведения переписи в Краснодаре будут жить 1,5 млн человек

На встрече с журналистами, которая состоялась в пятницу, 8 декабря, мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о росте населения города и предстоящей через 2 года переписи населения, сообщает корреспондент «Югополиса».

Источник: Югополис

— Через два года состоится Всероссийская перепись населения, — сообщил Первышов. — По нашим прогнозам, к моменту проведения переписи в Краснодаре будет проживать уже 1,5 млн человек.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился установить сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи в 2018 году. Пробная перепись охватит около 550 тысяч человек.

Одним из наиболее ожидаемым для жителей Кубани итогом переписи может стать официальная фиксация количества проживающих в Краснодаре жителей с последующим предоставлением ему статуса города-миллионника.

Фактически Краснодар давно уже перешел эту черту. Как сообщал «Югополис», еще в январе 2016 года National Geographic Россия со ссылкой на заявление тогдашнего мэра города Владимира Евланова сообщал о том, что в Краснодаре проживает 1 миллион 250 тысяч человек. В сентябре нынешнего года УВД Краснодара назвало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека, за семь лет прирост составил 76%. Помощник мэра краевого центра Владимир Вербицкий отмечал, что эти цифры официально закрепят после проведения Всероссийской переписи населения.

Известно, что предстоящая перепись населения в России обойдется в 50 миллиардов рублей.

Напомним, предыдущая перепись населения в России прошла с 14 по 25 октября 2010 года. Затраты на ее проведение оцениваются в 17 миллиардов рублей.

По итогам переписи, оглашённым в марте 2011, население России составило 142 905 200 человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности населения с 7 на 8 место в мире.

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