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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов: Не надо гонять людей за справками постоянно

Внедряемая в регионе система информатизации должна сократить количество справок, которые необходимо получать калининградцам. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сказал губернатор Антон Алиханов.

Источник: Комсомольская правда

— Вы слушайте пенсионеров, которые говорят, что должны каждый месяц предоставлять справки о том, сколько им лет. Это касается справок для фонда капремонта. Если мы идем по пути информатизации, не надо гонять людей за справками постоянно. Мы, вроде, приняли закон о том, что органы власти должны между собой взаимодействовать в электронном виде, и я более чем уверен, что у нас огромный потенциал для сокращения количества бумажек и вот этих хождений туда-сюда, от инстанций к инстанциям.

Губернатор добавил, что единую информационную систему, которая внедряется в поликлиниках, необходимо внедрять в других социальных учреждениях.

— И в поликлиниках не останавливаться, есть еще, над чем работать и дальше совершенствовать работу, — сказал Антон Алиханов.

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