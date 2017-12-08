Алиханов: Не надо гонять людей за справками постоянно

— Вы слушайте пенсионеров, которые говорят, что должны каждый месяц предоставлять справки о том, сколько им лет. Это касается справок для фонда капремонта. Если мы идем по пути информатизации, не надо гонять людей за справками постоянно. Мы, вроде, приняли закон о том, что органы власти должны между собой взаимодействовать в электронном виде, и я более чем уверен, что у нас огромный потенциал для сокращения количества бумажек и вот этих хождений туда-сюда, от инстанций к инстанциям.