Появилось видео бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых
В Сети появилось видео церемонии бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Сети появилось видео церемонии бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Комментаторы поздравляют пару и желают счастья. Накануне Турсенгали Алагузов показал свидетельство о заключении брака с Баян.
Регистрация бракосочетания состоялась 7 декабря в отделе регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Медеуского района Алматы.
Турсенгали Алагузов и Баян Максаткызы — самая обсуждаемая пара Казнета. О романе алматинского бизнесмена и продюсера вся страна узнала вскоре после того, как Баян избил ее бывший муж Бахытбек Есентаев. Сам Алагузов ради нее развелся с женой, а его дети перестали с ним разговаривать.