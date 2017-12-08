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15:03 (мск), источник: Tengrinews

Появилось видео бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых

В Сети появилось видео церемонии бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Комментаторы поздравляют пару и желают счастья. Накануне Турсенгали Алагузов показал свидетельство о заключении брака с Баян.

Регистрация бракосочетания состоялась 7 декабря в отделе регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Медеуского района Алматы.

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Турсенгали Алагузов и Баян Максаткызы — самая обсуждаемая пара Казнета. О романе алматинского бизнесмена и продюсера вся страна узнала вскоре после того, как Баян избил ее бывший муж Бахытбек Есентаев. Сам Алагузов ради нее развелся с женой, а его дети перестали с ним разговаривать.

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Появилось видео бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых
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