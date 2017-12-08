Появилось видео бракосочетания Баян и Турсенгали Алагузовых

Турсенгали Алагузов и Баян Максаткызы — самая обсуждаемая пара Казнета. О романе алматинского бизнесмена и продюсера вся страна узнала вскоре после того, как Баян избил ее бывший муж Бахытбек Есентаев. Сам Алагузов ради нее развелся с женой, а его дети перестали с ним разговаривать.