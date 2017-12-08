В Башкирии наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями

По данным надзорного ведомства, пока уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, грипп не регистрируется. Вместе с тем в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 8 декабря, привиты против гриппа 1 698 828 человек, или 41,7% населения республики, из них 1,25 миллиона за счет средств федерального бюджета.