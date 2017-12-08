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15:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. На территории Башкортостана регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

По данным надзорного ведомства, пока уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, грипп не регистрируется. Вместе с тем в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 8 декабря, привиты против гриппа 1 698 828 человек, или 41,7% населения республики, из них 1,25 миллиона за счет средств федерального бюджета.

«Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне. Прививочная кампания продолжается», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

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