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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге скончался известный писатель Александр Образцов

Поэт и драматург ушел из жизни 5 декабря, но об этом стало известно только сегодня.

Источник: Комсомольская правда

Писатель, поэт и драматург Александр Образцов был широко известен в 80−90 года. Именно тогда он работал сценаристом для телефильмов, которые транслировались на отечественном и зарубежном телевидении. Так благодаря ему венгерские зрители увидели в 1998 году фильм «Клара Милич», а у нас на телеканале «Культура» телепередачу «Боярский двор».

Помимо этого, в конце XX века, он активно писал сценарии к радиоспектаклям. Так на Радио «Свобода» в 1991 году можно было услышать спектакль по пьесе «Лали», в 1992 году на петербургских FM-частотах пьесы «Россия» и «Волшебный сад», в Москве, на центральном радио «Останкино» — в 1987 году «Время не ждет» и «Все кошки серы» в 1993. За свой труд Александр был удостоен двух всесоюзных премий.

Образцов ушел на 74 году жизни 5 декабря.

— Прощание с писателем пройдет в субботу 9 декабря в 10:00 в зале прощаний Покровской больницы, — сообщает Комитет по культурнее. — Похороны состоятся на Северном кладбище в 13:00.

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