В Петербурге скончался известный писатель Александр Образцов
Поэт и драматург ушел из жизни 5 декабря, но об этом стало известно только сегодня.
Поэт и драматург ушел из жизни 5 декабря, но об этом стало известно только сегодня.
Писатель, поэт и драматург Александр Образцов был широко известен в 80−90 года. Именно тогда он работал сценаристом для телефильмов, которые транслировались на отечественном и зарубежном телевидении. Так благодаря ему венгерские зрители увидели в 1998 году фильм «Клара Милич», а у нас на телеканале «Культура» телепередачу «Боярский двор».
Помимо этого, в конце XX века, он активно писал сценарии к радиоспектаклям. Так на Радио «Свобода» в 1991 году можно было услышать спектакль по пьесе «Лали», в 1992 году на петербургских
Образцов ушел на 74 году жизни 5 декабря.
— Прощание с писателем пройдет в субботу 9 декабря в 10:00 в зале прощаний Покровской больницы, — сообщает Комитет по культурнее. — Похороны состоятся на Северном кладбище в 13:00.