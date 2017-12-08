В Петербурге скончался известный писатель Александр Образцов

Источник: Комсомольская правда

Писатель, поэт и драматург Александр Образцов был широко известен в 80−90 года. Именно тогда он работал сценаристом для телефильмов, которые транслировались на отечественном и зарубежном телевидении. Так благодаря ему венгерские зрители увидели в 1998 году фильм «Клара Милич», а у нас на телеканале «Культура» телепередачу «Боярский двор».

Помимо этого, в конце XX века, он активно писал сценарии к радиоспектаклям. Так на Радио «Свобода» в 1991 году можно было услышать спектакль по пьесе «Лали», в 1992 году на петербургских FM-частотах пьесы «Россия» и «Волшебный сад», в Москве, на центральном радио «Останкино» — в 1987 году «Время не ждет» и «Все кошки серы» в 1993. За свой труд Александр был удостоен двух всесоюзных премий.

Образцов ушел на 74 году жизни 5 декабря.