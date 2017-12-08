В Воронеже приставы арестовали 8 картин члена Союза художников РФ
Работы продадут в счет погашения долга.
Работы продадут в счет погашения долга.
Сотрудники Центрального районного отдела судебных приставов Воронежа арестовали восемь картин члена Союза художников России. Работы художника С. «подлежат оценке и реализации в счет погашения долга», сообщила
Художник заключил с гражданином М. договор на декоративную роспись по стенам в помещении бассейна. Стоимость работ составила 600 тыс. рублей. Часть росписи художник выполнил, но потом прекратил работы и сорвал намеченные сроки. Заказчик подал в суд иск к С.
Суд обязал художника выплатить М. около 400 тыс. рублей штрафа. Приставы не нашли у должника счетов, на которые можно было обратить взыскание. Арест наложили на имущество художника.