В Воронеже приставы арестовали 8 картин члена Союза художников РФ

Сотрудники Центрального районного отдела судебных приставов Воронежа арестовали восемь картин члена Союза художников России. Работы художника С. «подлежат оценке и реализации в счет погашения долга», сообщила пресс-служба регуправления Федеральной службы судебных приставов в пятницу, 8 декабря.

Художник заключил с гражданином М. договор на декоративную роспись по стенам в помещении бассейна. Стоимость работ составила 600 тыс. рублей. Часть росписи художник выполнил, но потом прекратил работы и сорвал намеченные сроки. Заказчик подал в суд иск к С.