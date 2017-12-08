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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье в больницу подкинули новорожденного ребенка

У малышки были признаки переохлаждения.

6 декабря в филиал детской поликлиники в Чайковском подкинули новорожденного ребенка.

— Это произошло примерно с 8 до 10 утра, — пояснила главврач Чайковской детской городской больницы. — Мама пришла в поликлинику и положила ребенка на пеленальный столик, а потом просто ушла. Сначала подумали, что она где-то рядом, может, в кабинет зашла. Но потом поняли, что девочку просто подкинули. К сожалению, никто не запомнил, как выглядела мама.

В пресс-службе минздрава информацию подтвердили. У новорожденного ребенка были признаки общего переохлаждения, врачи «скорой помощи» забрали малышку и доставили в неонатологическое отделение Центральной городской больницы.

— Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, девочка находится под присмотром врачей, — сообщили в минздраве. — Информация о том, что в поликлинику подкинули ребенка, была сразу же передана в соцзащиту, КДН, полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мать девочки.

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