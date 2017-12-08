В Прикамье в больницу подкинули новорожденного ребенка

— Это произошло примерно с 8 до 10 утра, — пояснила главврач Чайковской детской городской больницы. — Мама пришла в поликлинику и положила ребенка на пеленальный столик, а потом просто ушла. Сначала подумали, что она где-то рядом, может, в кабинет зашла. Но потом поняли, что девочку просто подкинули. К сожалению, никто не запомнил, как выглядела мама.