В Прикамье в больницу подкинули новорожденного ребенка
У малышки были признаки переохлаждения.
У малышки были признаки переохлаждения.
6 декабря в филиал детской поликлиники в Чайковском подкинули новорожденного ребенка.
— Это произошло примерно с 8 до 10 утра, — пояснила главврач Чайковской детской городской больницы. — Мама пришла в поликлинику и положила ребенка на пеленальный столик, а потом просто ушла. Сначала подумали, что она
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— Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, девочка находится под присмотром врачей, — сообщили в минздраве. — Информация о том, что в поликлинику подкинули ребенка, была сразу же передана в соцзащиту, КДН, полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мать девочки.