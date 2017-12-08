Трамваи до стадиона «Самара Арена» поедут уже в марте

Первые трамваи до нового стадиона «Самара Арена» могут пойти уже в марте будущего года. Сначала планируют провести пробную обкатку вагонов. Об этом рассказал генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.

— Мы строим трамвайные пути, которые будут идти по Ташкентской. Готовность высокая — планируют смонтировать освещение, забетонировать опоры и наладить электрику. В марте начнется пробная откатка трамваев, — сказал он.

Напомним, протяженность ветки, которую прокладывают до стадиона «Самара Арена» — 2,2 километра. При этом 400 метров пути трамваи будут проходить по тоннелю под улице Дальней.