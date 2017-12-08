Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Расследующие крушение MH17 на Украине, записали голос генерала РФ
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: мама Еремеева извинилась перед семьёй Спартака Мишулина
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
Не касаясь земли: в китайском парке построят воздушные тропинки
В России начали продвигать малоэтажное жилье
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Белый дом Рождества
16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Трамваи до стадиона «Самара Арена» поедут уже в марте

Начнут с пробной обкатки вагонов.

Первые трамваи до нового стадиона «Самара Арена» могут пойти уже в марте будущего года. Сначала планируют провести пробную обкатку вагонов. Об этом рассказал генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.

— Мы строим трамвайные пути, которые будут идти по Ташкентской. Готовность высокая — планируют смонтировать освещение, забетонировать опоры и наладить электрику. В марте начнется пробная откатка трамваев, — сказал он.

Напомним, протяженность ветки, которую прокладывают до стадиона «Самара Арена» — 2,2 километра. При этом 400 метров пути трамваи будут проходить по тоннелю под улице Дальней.

На рельсовом общественном транспорте можно будет без пробок добраться до нового стадиона. На нем в июне-июле будущего года пройдут шесть матчей чемпионата мира. Участники уже известны, это сборные Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, России, Уругвая, Сенегала и Колумбии. Сборные, которые выступят в плей-офф определятся во время ЧМ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Ах, Алиса»: Фрейндлих отмечает 83 день рождения
Опасный зеленый краб научился есть жабрами
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
РЖД рассказала, кто имеет право сидеть на нижних полках в поезде
АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Мутко оказался не Виталием
«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь