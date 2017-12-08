Современный конгресс-центр могут построить в Листвянке
В Листвянке может появиться современный
В Листвянке может появиться современный
Один из них — Максим Щербаков — рассказал, что компания, которую он возглавляет, владеет участком земли площадью восемь гектаров вдоль трассы Иркутск — Листвянка. Бизнесмен также сообщил, что его фирма уже подготовила предварительные проекты, которые предусматривают возведение там
— По крайней мере, включить вас в нашу программу поиска инвесторов. Комплексно мы всё равно Листвянку будем обустраивать. Ей скоро 300 лет. Будем выходить на Указ президента. Чтобы мы её делали современной, но в то же время старинной, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.