Современный конгресс-центр могут построить в Листвянке

Один из них — Максим Щербаков — рассказал, что компания, которую он возглавляет, владеет участком земли площадью восемь гектаров вдоль трассы Иркутск — Листвянка. Бизнесмен также сообщил, что его фирма уже подготовила предварительные проекты, которые предусматривают возведение там конгресс-центра, а в перспективе — строительство автопарковки и домов отдыха семейного типа для туристов. По итогам встречи глава региона поручил правительству проработать этот проект, чтобы включить его в федеральную программу «Байкал — Великое озеро Великой страны». А также помочь с поиском инвестиций.