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17:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Современный конгресс-центр могут построить в Листвянке

В Листвянке может появиться современный конгресс-центр. Об этом стало известно во время приёма граждан губернатором. Сергей Левченко встретился с жителями региона, которые ранее писали обращения в адрес президента России.

Источник: Вести Иркутск

Один из них — Максим Щербаков — рассказал, что компания, которую он возглавляет, владеет участком земли площадью восемь гектаров вдоль трассы Иркутск — Листвянка. Бизнесмен также сообщил, что его фирма уже подготовила предварительные проекты, которые предусматривают возведение там конгресс-центра, а в перспективе — строительство автопарковки и домов отдыха семейного типа для туристов. По итогам встречи глава региона поручил правительству проработать этот проект, чтобы включить его в федеральную программу «Байкал — Великое озеро Великой страны». А также помочь с поиском инвестиций.

— По крайней мере, включить вас в нашу программу поиска инвесторов. Комплексно мы всё равно Листвянку будем обустраивать. Ей скоро 300 лет. Будем выходить на Указ президента. Чтобы мы её делали современной, но в то же время старинной, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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