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16:01 (мск), источник: ЕАН

В Кольцово задержали радиоактивные фитили из Китая

Две партии радиоактивных фитилей для газовых светильников задержали в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни.

В товаре из Китая обнаружили торий-232, чей уровень излучения более чем в 20 раз больше естественного. В фитилях этот радионуклид использовался для того, светильник давал более яркий свет.

«Сам торий — это природный радионуклид, встречается он повсеместно. В данных фитилях он используется в виде ториевой соли в качестве осветлителя. По предварительным данным, исходя из спектрального анализа, в фитилях значительно превышен уровень по гамма-фону и имеется значительное загрязнение альфа-, бета-частиц», — пояснил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Кольцовской таможни Алексей Моисеев.

Такой фитиль, если его даже не включать, может стать причиной серьезных заболеваний. Подобный товар останавливают на таможне уже не в первый раз. В 2001 году гражданин РФ уже пытался провезти крупную партию опасных фитилей. В пресс-службе Кольцовской таможни сообщили, что изделия направлены на экспертизу Роспотребнадзора. По ее результатам будет принято решение о дальнейших действиях.

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