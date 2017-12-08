В Кольцово задержали радиоактивные фитили из Китая

В товаре из Китая обнаружили торий-232, чей уровень излучения более чем в 20 раз больше естественного. В фитилях этот радионуклид использовался для того, светильник давал более яркий свет.

«Сам торий — это природный радионуклид, встречается он повсеместно. В данных фитилях он используется в виде ториевой соли в качестве осветлителя. По предварительным данным, исходя из спектрального анализа, в фитилях значительно превышен уровень по гамма-фону и имеется значительное загрязнение альфа-, бета-частиц», — пояснил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Кольцовской таможни Алексей Моисеев.