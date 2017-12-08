В Кольцово задержали радиоактивные фитили из Китая
Две партии радиоактивных фитилей для газовых светильников задержали в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в
Две партии радиоактивных фитилей для газовых светильников задержали в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в
В товаре из Китая обнаружили торий-232, чей уровень излучения более чем в 20 раз больше естественного. В фитилях этот радионуклид использовался для того, светильник давал более яркий свет.
«Сам торий — это природный радионуклид, встречается он повсеместно. В данных фитилях он используется в виде ториевой соли в качестве осветлителя. По предварительным данным, исходя из спектрального анализа, в фитилях значительно превышен уровень по
Такой фитиль, если его даже не включать, может стать причиной серьезных заболеваний. Подобный товар останавливают на таможне уже не в первый раз. В 2001 году гражданин РФ уже пытался провезти крупную партию опасных фитилей. В