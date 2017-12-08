Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Расследующие крушение MH17 на Украине, записали голос генерала РФ
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Назван самый богатый в мире видеоблогер
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Белый дом Рождества
16:08 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге могут установить памятник Столыпину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге могут установить памятник Петру Столыпину, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».

Источник: РИА Новости

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко выступил с инициативой установки памятника Столыпину в середине ноября.

Как отмечается в сообщении, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос Тетердинко о возможной установке памятника. «Учитывая изложенное, комитет по градостроительству и архитектуре выступит с предложением о включении личности Столыпина П. А в Перечень (выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связана с Санкт-Петербургом и память, о которых не увековечена — прим.ред.), — говорится в ответе губернатора.

В ответе также отмечается, что правительство города принимает решение о включении «личности в Перечень коллегиально, с учетом мнения Общественной палаты Санкт-Петербурга».

«Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость», — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.

Петр Столыпин — государственный деятель Российской Империи, родился в 1862 году. В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель. В апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после этого правительство было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым премьер-министром. На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин провел ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стала известна реакция Собчак на решение Путина участвовать в выборах
'Кричите громче': Лавров пошутил над журналисткой из США
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
РЖД рассказала, кто имеет право сидеть на нижних полках в поезде
АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Мутко оказался не Виталием
«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь