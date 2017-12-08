В Петербурге могут установить памятник Столыпину
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. В
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. В
Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании
Как отмечается в сообщении, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос Тетердинко о возможной установке памятника. «Учитывая изложенное, комитет по градостроительству и архитектуре выступит с предложением о включении личности Столыпина П. А в Перечень (выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связана с
«Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость», — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.
Петр Столыпин — государственный деятель Российской Империи, родился в 1862 году. В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель. В апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после этого правительство было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым