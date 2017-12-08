В Петербурге могут установить памятник Столыпину

Источник: РИА Новости

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко выступил с инициативой установки памятника Столыпину в середине ноября.

Как отмечается в сообщении, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос Тетердинко о возможной установке памятника. «Учитывая изложенное, комитет по градостроительству и архитектуре выступит с предложением о включении личности Столыпина П. А в Перечень (выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связана с Санкт-Петербургом и память, о которых не увековечена — прим.ред.), — говорится в ответе губернатора.

В ответе также отмечается, что правительство города принимает решение о включении «личности в Перечень коллегиально, с учетом мнения Общественной палаты Санкт-Петербурга».

«Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость», — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.