Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Источник: Комсомольская правда

Эллочка-людоедка из «12 стульев», королева Анна Австрийская из «Трех мушкетеров», «мымра» из «Служебного романа» и еще десятки ярких киноролей Алисы Фрейндлих навсегда остались в памяти миллионов россиян. Кинокартины с ее участием вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа, а фразы ее героинь стали крылатыми и облетели всю страну. Сегодня легендарной артистке исполнилось 83 года. Весточки с искренними пожеланиями здоровья и счастья летят от коллег, родных поклонников со всего мира. Одним из первых Алису Бруновну поздравил президент России Владимир Путин.

— Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе. От души желаю Вам здоровья, вдохновения и всего самого доброго, — говорится в сообщении на сайте Кремля.