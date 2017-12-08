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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

«Комсомолка» вспоминает лучшие театральные роли легендарной актрисы.

Источник: Комсомольская правда

Эллочка-людоедка из «12 стульев», королева Анна Австрийская из «Трех мушкетеров», «мымра» из «Служебного романа» и еще десятки ярких киноролей Алисы Фрейндлих навсегда остались в памяти миллионов россиян. Кинокартины с ее участием вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа, а фразы ее героинь стали крылатыми и облетели всю страну. Сегодня легендарной артистке исполнилось 83 года. Весточки с искренними пожеланиями здоровья и счастья летят от коллег, родных поклонников со всего мира. Одним из первых Алису Бруновну поздравил президент России Владимир Путин.

— Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе. От души желаю Вам здоровья, вдохновения и всего самого доброго, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Алисе Фрейндлих по-прежнему сопутствуют успех и творческая востребованность. Сейчас актриса играет в постановках Большого Драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Несмотря на то, что ее дебютный спектакль прошел более полувека назад, на сцену она выходит каждый раз как в первый — без остатка отдается зрителю.

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